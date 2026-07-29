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彰化員林車站後站 公所重啟道路拓寬計畫

中央社／ 彰化29日電

彰化員林市公所重啟台鐵員林車站後站銜接新生路未開闢計畫道路拓寬案，8月將開協議價購會議，盼完成土地取得程序，將現有6公尺寬道路拓寬至12公尺，改善後站交通動線。

員林市公所今天告訴中央社記者，該路段過去以向地主承租土地方式供民眾通行，曾規劃辦理道路拓寬，但因經費不足未能推動。

公所指出，今年在彰化縣政府補助及公所自籌經費到位下，重新啟動道路拓寬計畫，並已完成3場公聽會，接下來將與地主進行協議價購，若協議未果，才會依法辦理徵收。

該道路其中1名地主3年前與公所租約到期後，即不續租，圍起部分土地造景，盼促使公所盡速辦理徵收土地，去年還曾點酥油燈引起地方關注。

公所表示，今年北側地主租約到期後也不再續租，公所希望能透過協議價購順利移轉產權，即可推動道路拓寬工程，預計拆除北側部分建築物，以符合12公尺寬道路規劃，如一切順利，可望提升員林車站後站交通便利性，有助地方整體發展。

彰化 員林 台鐵

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