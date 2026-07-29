21年扛家計顧雙親育兩女 鹿港單親爸黃嘉朗獲全國孝行楷模

彰化縣政府今年首度舉辦孝行楷模表揚，在23名縣級楷模中，來自鹿港鎮的黃嘉朗是單親爸爸，21年來，一肩扛起家計，除照護重病的雙親外，還獨力拉拔兩名稚女成人，卻從未怨天尤人，始終是家中遮風避雨的堅實依靠，他的事蹟榮獲內政部核定為全國孝行楷模。

彰化縣長王惠美表示，「百善孝為先」，縣府今年首次辦理孝行楷模表揚，受表揚的23位教行楷模，來自不同年齡層、不同家庭背景，希望透過公開表揚，讓社會看見他們長年默默付出的精神，發揮見賢思齊的正向力量，帶動更多人重視孝道倫理，讓家庭更加溫暖幸福。

其中，來自鹿港的黃嘉朗在電器公司工作，2005年時，他的母親（現年85歲）因C肝惡化為肝硬化需長期照護，而他也遭生活遭遇巨變，妻子在小女兒僅2歲時離家，留下2名稚女由他獨力撫養，面對生計、育兒與照護病母的三重重擔。

2022年新冠疫情期間，他的母親確診白血病，他毅然進入隔離病房全程陪伴；同年，他的父親（現年83歲）也因慢性阻塞性肺疾病入院接受手術，病況加劇，導致日常輕微活動即會氣喘發作，完全無法執行負重工作，日常生活陷入需人照料的窘境。

屋漏偏逢連夜雨，隔年他的母親因消化系統出血反覆住院，他依舊不眠不休守候。在如此艱難的處境下，仍將當年嗷嗷待哺的稚女拉拔成人，他的以身作則，女兒們能感念父親辛勞，共同分擔家務。

黃嘉朗表示，孝順父母本來就是子女應盡的責任，因為媽媽身體狀況欠佳，他照顧媽媽近20年，平時會幫媽媽注意環境冷熱變化，若遇到無法處理的病痛，也會陪伴她協助轉移注意力；其實大家對父母的孝心都是一樣的，只是自己有幸獲得政府推薦獲獎，得到肯定。

此次孝行獎，年紀最長的是69歲的陳國，他為芳苑鄉民代表，在忙於服務鄉民時，仍實踐孝道悉心侍奉母親；年紀最輕的則是年僅17歲、就讀於達德商工的何芳欣，在努力學業之餘，也勇於協助父親分擔家務，成為父親持家的堅實後盾。

陳國分享，他的母親今年101歲，自他27歲起便同住至今，40多年來，他始終親自照料母親生活起居，即使服務鄉民再忙，仍把照顧母親視為最重要的責任。他說，「家有一老，如有一寶」，能夠陪伴母親、孝順母親，是人生難得的福分，也是自己心甘情願的選擇。

彰化縣政府今年首度舉辦孝行楷模表揚，共有23人獲得表揚，其中，最年輕的是17歲的達德商工學生何芳欣，她在努力學業之餘，也勇於協助父親分擔家務，成為父親持家的堅實後盾。 圖／彰化縣政府提供

彰化縣政府今年首度舉辦孝行楷模表揚，共有23人獲得表揚。圖／彰化縣政府提供