台中流行影音中心拚年底啟用...議員質疑無消息　市府：積極督促廠商

台中流行影音中心2020年底完工，目前尚未啟用，市府規畫今年底開館營運，正在細部裝修和測試設備。議員指出，今年已經過半，中流的場館狀況和活動規畫毫無消息，剩下不到半年就要開館，真的來得及？市府表示，會持續督促、協助簽約廠商，目標年底啟用。

台中流行影音中心的前身「中台灣電影中心」耗資17億元，2020年12月完工，但委外招商兩度流標，2023年改名為台中流行影音中心，2024年底和廠商完成簽約，預計今年底完工啟用。

民進黨議員黃守達今天在議會質詢表示，新聞局近4年出國考察4次，花費將近60萬元，行程和動漫、影視與流行音樂高度相關，然而考察成果卻沒有展現在中流身上，目前還是看不到具體的進展，連市長盧秀燕的施政總報告也隻字未提，彷彿中市府已經徹底遺忘中流。

黃守達指出，中流2020年底就已竣工，並在中台灣電影中心兩次招商失敗後，市府調整定位並改名，2023年第三次招商才成功，2024年與威剛成立的專案公司簽約；市府宣稱今年底前開始營運，但已經7月底了，還是看不到場館的消息或活動的規畫。

新聞局長欒治誼答詢表示，中流目前還在油OT廠商持續施作細部裝修、測試內部設備，另外還有櫃位招商、影城進駐等等，相關作業穩定推進中，市府會持續協助、督促廠商，期待今年底對外營運。

黃守達強調，中流不只是一座建築，更是完整的文化與產業政策，但盧市府至今說不清楚中流的核心定位，具體期程也不明朗，若是持續用這樣的態度面對，不僅無法吸引產業和人才，更無助建立台中的流行文化品牌。