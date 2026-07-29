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等了8年多！南投信義首家日照中心開張 2輛復康巴士同步到位

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
信義竹秀苑融入原住民族文化特色打造照顧空間，提供失能、失智長者日間照顧服務，讓原鄉長者就近接受照顧。圖／南投縣政府提供
信義竹秀苑融入原住民族文化特色打造照顧空間，提供失能、失智長者日間照顧服務，讓原鄉長者就近接受照顧。圖／南投縣政府提供

南投縣高齡人口占比全台第3高，原鄉長照需求日益迫切。信義鄉首家日間照顧中心「信義竹秀苑」昨天正式營運，成為南投山地原住民鄉第一家日照中心，縣府並同步移撥2輛復康巴士，補強偏鄉長者就醫及日照接送服務。

信義竹秀苑設於信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心2樓，由竹山秀傳醫療社團法人籌辦，可收托30人，提供失能、失智混合型日間照顧，服務範圍涵蓋信義、水里2鄉。場域融入原住民族文化特色，並結合竹山秀傳醫院醫事團隊，提供生活照顧、健康促進、文康休閒、備餐、協助沐浴及家屬諮詢等服務。

縣府社會及勞動局長林志忠說，南投縣截至今年6月底人口46萬7082人，其中65歲以上長者10萬8442人，占23.22%，高齡人口占比全台第3高，長照服務布建已成為縣政重要課題。

林志忠表示，縣府推動「一國中學區一日照中心」，目前全縣32個國中學區已有28個完成或規劃設置日照中心，布建率達87.5%，已完成設置35家，未來預計擴增至61家，服務人數上看2570人。

其中，信義鄉同富國中學區的日照中心也已完成規劃設計，未來啟動籌建後，信義鄉可望再增加1處日照據點，逐步完善原鄉長照網絡。

林志忠指出，信義鄉老人活動中心暨日間照顧中心歷經8年多籌建，獲衛福部補助2274萬4000元，縣府配合款1377萬元，信義鄉公所自籌825萬1000元，總經費4476萬5000元，如今隨著日照中心啟用，終於讓這項原鄉公共建設全面發揮照顧長者的功能。

竹山秀傳院長莊碧焜表示，信義竹秀苑以「家」為概念打造照顧空間，除了提供日間照顧，也透過醫療團隊協助長者健康管理，減輕家庭照顧者負擔。此次縣府移撥2輛復康巴士，更能提升原鄉長者前往日照中心及就醫的便利性與安全性。

開幕典禮由信義老人會及雙龍文健站以太鼓、舞蹈演出揭開序幕，衛福部長照司長祝健芳、原民會副主委谷縱‧喀勒芳安、縣府原民處長林婷玉，以及地方民代、信義鄉長全志堅等到場見證，宣告南投原鄉長照服務邁入新階段。

信義竹秀苑結合竹山秀傳醫院醫事團隊，提供生活照顧、健康促進、備餐及協助沐浴等服務，盼減輕家庭照顧者負擔。
信義竹秀苑結合竹山秀傳醫院醫事團隊，提供生活照顧、健康促進、備餐及協助沐浴等服務，盼減輕家庭照顧者負擔。

信義竹秀苑結合竹山秀傳醫院醫事團隊，提供生活照顧、健康促進、備餐及協助沐浴等服務，盼減輕家庭照顧者負擔。竹山秀傳醫院提供
信義竹秀苑結合竹山秀傳醫院醫事團隊，提供生活照顧、健康促進、備餐及協助沐浴等服務，盼減輕家庭照顧者負擔。竹山秀傳醫院提供

信義竹秀苑融入原住民族文化特色打造照顧空間，提供失能、失智長者日間照顧服務，讓原鄉長者就近接受照顧。圖／竹山秀傳醫院提供
信義竹秀苑融入原住民族文化特色打造照顧空間，提供失能、失智長者日間照顧服務，讓原鄉長者就近接受照顧。圖／竹山秀傳醫院提供

日照中心 南投 南投縣

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