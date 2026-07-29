兩度流標後新增分期與展延機制 彰化高鐵特區樂齡園區第3次標售

彰化縣政府釋出高鐵彰化車站特定區4塊、總面積達10公頃土地辦理標售，計畫打造為樂齡健康產業園區，在兩度流標後，縣府公告自即日起再辦理第3次標售作業，此次新增得標價款分4期繳款方式，並在3年內完成限期開發的條件下，加入得申請展延開發期限機制，希望提高投資人投標的意願。

彰化縣政府看準銀髮族市場需求持續成長，規劃在田中高鐵站特定區推動樂齡健康產業園區，也就是俗稱的「養生村」，未料在兩次標售都乏人問津，縣府公告自即日起到9月10日再辦理第3次標售作業，9月11日上午10時辦理第1階段開標，標售程序仍維持採3階段審查，分別為資格審查、投資計畫書評審、價格標開標，符合第1階段的投標人須提出完整投資計畫書，經第2階段評審委員會評審通過後，始得進入第3階段價格標階段，最後以出價最高者得標。

縣府地政處表示，此次標售的4塊基地面積及底價均與前兩次相同，基地屬於彰化高鐵特定區內第二種產業服務專用區土地，分區建蔽率為70%、容積率為240%，規劃指定或優先發展產業，基地1面積約3.53公頃，指定開發「樂齡健康住宿設施」及「醫療服務設施」，藉此帶動銀髮養生經濟及加強地方醫療服務。

基地2面積約1.58公頃，為建立周邊相關支援產業鏈，規劃優先發展「醫療保健及社會工作服務業」及「藝術、娛樂及休閒服務業（不含博弈）」；基地3面積約2.1公頃，以「批發零售」、「住宿餐飲」為主，完善周邊商業及生活機能；基地4面積約2.8公頃，則配合園區需求，優先發展「運輸及倉儲業」，標售底價每坪13萬9千多元至 14萬2千多元，總底價約43億5千多萬元。

縣府指出，本次標售經檢討市場需求，並考量整體市場投資環境後，滾動式調整標售方式，除新訂分4期繳款方式，減輕投資人資金籌措壓力、提高投資可行性；另在得標人應於3年內完成限期開發的條件下，加入得申請展延開發期限機制，提供更彈性之投資環境，讓得標人能有更充裕時間規劃與興建，此外，縣府並整合各局處設立單一窗口，提供投資人從購地、興建到營運之行政流程協助、加速開發建設，從而提升投資意願。

縣府強調，面對超高齡社會發展趨勢，樂齡健康產業已成為未來關鍵產業之一，彰化高鐵特定區兼具高鐵交通優勢與田園城市環境，具有發展樂齡居住與健康照護產業的潛力，歡迎各界優質企業把握契機，踴躍參與投資。

彰化縣政府釋出高鐵彰化車站特定區4塊、總面積達10公頃土地辦理標售，計畫打造為樂齡健康產業園區，在兩度流標後，縣府公告自即日起再辦理第3次標售作業。圖／彰化縣政府提供