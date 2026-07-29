豐原林務局宿舍群北區二期施工中 江啟臣會勘期待再現歷史空間

立法院副院長江啟臣今天邀相關單位和民代、里長會勘豐原林務局宿舍群（北、南區）管理維護情形；江啟臣表示，「豐原林務局宿舍群」北區歷史建築修復預計2年後完工，北區的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」去年已完成修復並對外開放，南區的國產署轄內歷史建築將來修復完工後，此完整宿舍群可串連，成為林業歷史空間，可帶動地方發展。

江啟臣今天上午邀相關單位會勘豐原林務局宿舍群（北、南區）管理維護情形，先在林業及自然保育署台中分署聽簡報，再到現場會勘，台中市議員邱愛珊、陳本添、豐原區長洪峰明與多位里長到場，林保署與國保署單位簡報。

立法院副院長江啟臣表示，過去八仙山林場的宿舍，我們把它找回來了。找回來後，將來希望要做什麼樣的使用，需要中央政府跟地方政府好好討論，今天也請台中市文化局到場，南區國產署管轄的歷史建築修復區，國產署將委託市府代辦，希望今年底施工，2年後完工。

江啟臣說，林務宿舍群旁邊是陽明市政大樓，再加上綠空鐵道已完成，鐵道、鐵馬道串連，加上找回過去的林業文化，歷史文化，成為很好的歷史空間。他說​這個歷史空間如何運用搭配鐵道、鐵馬道，串聯到沿線很多歷史空間，是各單位可好好討論規劃方向。

見證台灣中部百年林業發展歷程的歷史建築「豐原林務局宿舍群」北區，林業及自然保育署台中分署今年5月開工，預定2028年完工，未來修復完成後，將串聯八仙山國家森林遊樂區生態旅遊軸帶，打造豐原最具代表性的林業文化新亮點。

林業保育署台中分署表示，「豐原林務局宿舍群」為1927年八仙山林場之營林所台中出張所改移駐豐原後，陸續興建之職員宿舍，台中市政府於2015年公告登錄為歷史建築群，其構材皆為臺灣檜木製造，為見證豐原林業發展的重要文化資產，極具歷史價值之意義。此次修復的陽明街北區建築群，屬行政院核定之中長程計畫，工程總經費約7968萬元，工程將秉持「修舊如舊」原則，保留其原始風貌與歷史記憶，延續林業文化的內涵。

位於北區的市定古蹟「營林所台中出張所宿泊所」已完成修復，去年對外開放，未來將與宿舍群北區整體規劃整合，重現林業歷史風華，提供更完整的文化體驗。

立法院副院長江啟臣今天邀相關單位和民代、里長們會勘豐原林務局宿舍群（北、南區）管理維護情形。記者游振昇／攝影