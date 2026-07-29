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「老婆我們回家了」 中市議員楊典忠之妻病逝他深情發文追悼

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員楊典忠今天凌晨臉書發文，其妻病逝，他寫「老婆，謝謝妳撐了那麼久，不痛了，我們回家了」。圖／取自市議員楊典忠臉書
台中市議員楊典忠今天凌晨臉書發文，其妻病逝，他寫「老婆，謝謝妳撐了那麼久，不痛了，我們回家了」。圖／取自市議員楊典忠臉書

台中市議員楊典忠今天凌晨在臉書發文，其妻昨天病逝，他寫「老婆，謝謝妳撐了那麼久，不痛了，我們回家了」地方人士不捨，在其臉書留言請他保重身體。

楊典忠前天在臉書說，這一年多來，他除了市政監督、地方會勘、議會質詢，也多了一個最重要的身分，就是陪伴親愛的老婆一次又一次進出醫院接受治療。他感謝鄉親、親友們每一分有力量的關心與鼓勵，他會繼續陪伴老婆抵抗病魔。

他願大家都平安健康，也懇請大家繼續為其妻集氣、祝福。他的集氣發文獲得很多留言和集氣，昨天仍傳出不幸；楊典忠之妻喻梅芝病逝台中榮總，63歲喻梅芝2年前因病，楊典忠陪同並積極對抗疾病。

喻梅芝曾任大甲戶政、東區戶政所主任，她與楊典忠在大學時期搭公車時結識，育有兩女，喻梅芝2年前生病，楊典忠陪同奔波求醫，夫妻情深令人動容。

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