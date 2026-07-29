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終結無火化場歷史 彰化生命園區 抗議聲中動土

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣生命園區新建工程動土，市長王惠美（中）主持。記者簡慧珍／攝影
彰化縣生命園區新建工程動土，市長王惠美（中）主持。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府昨在抗議聲中完成彰化生命園區動土典禮，部分建築工期約四百二十天，將設置十具現代化火化爐具，啟用後每日最高可火化六十具遺體。縣府強調，生命園區將讓縣民有尊嚴走完人生最後一程，不必再前往台中、南投、雲林排隊。

縣府選定與二林鎮交界的芳苑鄉草湖村興建生命園區，芳苑與二林在地居民組成「社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會」多次抗爭，昨約百人到場表達不滿，高喊「火葬場滾蛋」「王惠美下台」。抗議民眾與警方一度發生推擠，並試圖衝過維安線。

縣長王惠美表示，彰化縣過去是全台唯一沒有火化場的縣市，年年遭審計單位糾正。新冠期間，病故縣民需送往台中或南投火化，過程困難；數十年來，每逢縣民亡故，家屬往往清晨三點就得開始儀式，身心俱疲。

王惠美指出，生命園區屬於必要設施，「大家都認為要做，但都不希望設在住家附近」。她感謝縣議會支持及地方民眾包容，讓面積一點九公頃、建坪一千多坪的園區如期動工。

二林區四鄉鎮在地縣議員均未出席，四鄉鎮首長僅竹塘鄉長蔡碩任到場；不過芳苑鄉民代表會正、副主席及多名村長與會。另彰化區、和美區、鹿港區、員林區、田中區不分藍綠與無黨籍，共有九位縣議員出席典禮。

縣議員凃淑媚代表致詞指出，縣府卅年前曾規畫在花壇、福興及西南角海邊等地興建生命園區，皆因抗爭未能推動。此次縣府委託專業單位評估，選定芳苑鄉草湖村縣有地，縣議會後續會嚴格監督汙染防制措施。

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