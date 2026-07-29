癌油議題中市議會爆推擠 綠女議員控藍男議員施暴

台中市議會藍綠黨團前天因致癌油風波爆發衝突，逾卅位議員衝上備詢台舉牌，要求賴清德總統或中市長盧秀燕道歉。民進黨議員陳俞融昨指控，遭藍營議員暴力推擠，要求送紀律委員會，不排除提告；遭控的國民黨議員賴義鍠則稱，當時很亂，他真的不知道。陳俞融問盧秀燕看法，盧反嗆「我跟黃副市長也遭受到妳的暴力」。

民進黨台中市議會黨團昨譴責國民黨議員在議場施暴。陳俞融指出，當時她衝上備詢台，要站在盧秀燕旁邊舉牌，卻被稍後衝上台、要護航盧離開的賴義鍠推擠到後方；不僅如此，無黨籍議員林昊佑也用手肘碰撞陳的後背。

陳俞融表示，譴責任何形式暴力，要求賴義鍠和林昊佑道歉、議會送紀律委員會，她也不排除提出性騷擾告訴。同黨議員張芬郁表示，議員走進議事堂是代表民意監督問政，不是要跟盧秀燕的禁衛軍演全武行；議員陳雅惠說，監督市府天經地義，國民黨議員盲目護航，缺乏民主素養和性別意識。

陳俞融強調，兩名男議員在議場施暴，要求議會送紀律委員會，同時也要求兩人鄭重向她道歉，甚至不排除對男議員提出性騷告訴。

陳俞融在議會詢問盧秀燕同樣身為女性，對此事看法？盧秀燕反嗆「我跟黃副市長也遭受到妳的暴力」「性平、兩性都要平等」。

賴義鍠說，昨天所有議員一窩蜂往備詢台衝，衝跑當中一定會亂，大家都在衝、都在推擠，中間的事情他真的不知道，也無法道歉；社會已經很亂了，相信發生什麼事大家都看得很清楚。

議員林昊佑表示，不曉得「跑向官員」這種舉動是哪來的文化，根本是作秀，奔跑過程中怎麼知道會不會造成擦撞？陳俞融要指控成性騷，真的過頭了，民進黨團應該先遵守議事程序，無限上綱做政治操作對選情和市政都沒有幫助。

議長張清照說，議員集體表達意見必須注意自身與他人的安全，互相尊重，避免造成誤解，請所有議員共同維持議事的秩序與和諧。