日本熊本縣強震適逢知事訪中市 盧秀燕傳達慰問

日本熊本縣今天發生強震，適逢熊本縣知事木村敬上午拜訪台中市政府，台中市長盧秀燕得知熊本地震後，也向木村敬傳達關心與慰問，展現台日深化合作與深厚友誼。

日本熊本縣知事木村敬等一行上午拜會台中市政府，由盧秀燕接待，雙方針對半導體產業、經濟及觀光等議題進行深度交流。隨後，盧秀燕趕往台中市議會備詢，會後得知熊本發生地震，第一時間向木村敬傳達關心與慰問，強調台中永遠是熊本最堅實的盟友。

在拜會過程中，盧秀燕表示，台中市與熊本縣同為半導體產業重鎮，隨著台積電赴熊本設廠，雙方各領域合作日趨熱絡，今年3月兩地更開通直飛航線，相信能促進雙方各項交流愈加緊密。

盧秀燕提到，台中與熊本擁有相似的發展模式，熊本擁有活火山、溫泉及優質農特產品，近年因台積電進駐成為日本高科技重鎮；台中則是中台灣高科技產業核心，具備完整半導體產業聚落與豐富文化觀光資源。近期市府舉辦「台中鍋烤節」，推廣在地獨特的火鍋與燒肉飲食文化，期許雙方持續合作，共創兩地雙贏榮景。

木村敬表示，對台中的城市及經濟發展印象深刻，熊本與台灣歷史淵源深厚，日治時期來自熊本縣的教育家志賀哲太郎在大甲公學校（現為大甲國小）任教並資助貧困學生，深受當地居民崇敬，被尊稱為「大甲聖人」，也促成大甲區與熊本縣益城町締結姊妹區町。

木村敬指出，迄今熊本縣共有3個町市與台中市行政區締結姊妹區；如今兩地因半導體產業鏈連結，加上直飛航線開通，雙邊合作日益緊密。他還透露，今年秋天將於台中Lalaport舉辦熊本縣物產展，深化兩地觀光交流。

會後，盧秀燕致贈台中梨山高冷茶、鳳梨酥禮盒等伴手禮給訪賓，木村敬也回贈熊本縣特色工藝品，為這次交流留下美好紀錄。