台中機場新航線 成都天府直飛台中每週2班

台中國際機場新增定期航線，浙江長龍航空「成都天府-台中」航線今天正式開航，固定每週二、六執飛。台中市觀旅局表示，正值暑假旅遊旺季，盼帶來更多元的旅遊選擇。

浙江長龍航空（Loong Air）「成都天府-台中」航線首航典禮今天中午在台中國際機場舉行，浙江長龍航空副總裁王玉國、台中航空站主任張瑞澍、台中市觀光旅遊局主秘廖偉志等人出席。

台中市觀旅局表示，台中國際機場目前已開航以及航空公司宣布即將開航的航線共計31條，包含定期航線20條及不定期航線11條，其中有南京、成都及青島3條兩岸定期航線。

觀旅局提到，正值暑假旅遊旺季，浙江長龍航空開航「台中-成都」，可為民眾與國際旅客帶來更多元的旅遊選擇，搭配今年觀旅局推出的「台灣好行555台中機場快捷線」，旅客僅需30分鐘就能從台中國際機場抵達市中心，以「出艙即入城」的便捷體驗，強化台中作為國際旅遊目的地的吸引力與競爭力。

浙江長龍航空副總裁王玉國表示，「成都-台中」航線是長龍航空首條兩岸直飛航班，對長龍航空而言，是一次全新的起航也是一份沉甸甸的責任，搭建起連接成都天府與台灣中部的空中橋梁。

「成都天府-台中」航線每週二、六提供服務，GJ8301成都天府國際機場上午11時10分起飛，下午2時25分抵達台中國際機場；GJ8302台中國際機場下午3時25分起飛，晚間7時抵達成都天府國際機場。