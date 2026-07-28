快訊

外交努力首露曙光！川普暫停美軍攻擊促成談判 伊朗阿曼都稱有進展

新冠疫情單周就診「暴增117.4%」 疾管署：新增42例重症、2死亡

食安會議大讚陳其邁敢講 盧秀燕：很多民進黨政治人物昧著良心不敢問

聽新聞
0:00 / 0:00

台中鍋烤節全民瘋投票 中市府社會局長也是忠實粉絲 天天投票幸運中獎

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中鍋烤節全民瘋投票，台中市社會局長廖靜芝也是忠實粉絲，天天投票幸運中獎。中市經發局提供
台中鍋烤節全民瘋投票，台中市社會局長廖靜芝也是忠實粉絲，天天投票幸運中獎。中市經發局提供

2026台中鍋烤節票選活動熱烈進行中！不只民眾每日按時報到投票，市府團隊也紛紛現身力挺在地活動。台中市政府社會局長廖靜芝驚喜透露，自己每天堅持透過「台中通TCPASS」APP為心儀的鍋烤店家投票，沒想到幸運神降臨，抽中天天送出的免費咖啡券，成為鍋烤節「全民參與、真實不造假」的最佳見證人。

廖靜芝笑稱，台中鍋烤節真的不分年齡、不分職業，連市府同仁也都是忠實粉絲。

廖靜芝指出，活動期間，她每天利用空檔登入「台中通TCPASS」APP投票，並時常到住家附近的清真恩德元餃子館、一鷺炭火燒鳥工房、蜀九品麻辣火鍋與温和苑燒肉等店用餐。

起初只是抱著支持在地優質餐飲業者的心情，沒想到真的幸運中獎收到咖啡券通知。廖靜芝開心表示，這證明台中鍋烤節的抽獎完全公平公正，只要動動手指，大獎小獎人人有機會。

她也分享領獎經驗，收到「台中通TCPASS」APP小鈴鐺中獎通知後，只需完成資料填寫與領獎程序，下載「OPENPOINT」APP；待主辦單位後台核對資料完畢，咖啡券就會直接送到「OPENPOINT」APP內，整個兌換流程相當便捷流暢。

經發局長張峯源特別感謝市府各局處同仁與市民的熱烈參與，台中鍋烤節全民皆可參與，除了「天天抽免費咖啡」讓大家試手氣外，眾所期待的第二次直播抽獎也將於明日隆重登場。

屆時將再抽出1組「台北－東京來回機票」、100組「萬元鍋烤抵用券」及《飢餓遊戲》主持群限量簽名衣服，並重磅公布「34家專業評選入圍名單」。

經發局與社會局共同邀請全國民眾把握機會，下載「台中通TCPASS」APP每天完成五大組別投票，用行動力挺店家的同時，還可以天天累積抽獎機會，活動期間除天天送咖啡兌換券外，周周抽出台北－東京來回機票，還有萬元鍋烤抵用券及壓軸汽車大獎等多項好禮，投越多、中獎機會越高。

咖啡 台中 台中市

延伸閱讀

屋馬燒肉父親節「爸氣開烤」！澳洲和牛套餐升級 88折再抽豪華肉盤

桃園購物節8月起跑 花百元就有機會抱回千萬現金

不只肉圓、爌肉飯… 彰化蔬食節「佛系大蔬」登場 吃素抽大獎

全家發票開獎！他只花125元爽中1,000萬 8家幸運門市一次看

相關新聞

影／彰鰻魚產業陷寒冬鹿港農會救市 400元鰻魚便當吸700米排隊潮

為提升國產鰻魚品牌價值並拓展內銷市場，鹿港鎮農會今發表全新品牌「台灣珍好鰻」，共8個農會聯名推出蒲燒鰻產品，今天祭出500份現烤鰻魚、500份價值400元的蒲燒鰻便當、300份蒲燒鰻飯糰DIY及300份蒲燒醬冰淇淋免費試吃，吸引大批民眾湧入。其中最受歡迎的蒲燒鰻便當，上午7點就有人到場排隊，11點30分領餐前，人龍已綿延超過700公尺，場面相當壯觀。

台中奪食育力五星城市 盧秀燕：食用油發生問題之際獲獎別具意義

台中市長盧秀燕7月25日上凱道反毒油，昨在議會藍綠就針對食安議題互槓，分別要求賴總統與盧秀燕道歉，會議一度中斷。盧秀燕今天上午主持市政會議，農業局專案報告為「台中食育力」，盧強調，食用油發生問題時，台中市榮獲食育力第一「五星城市」，別具意義。

台中鍋烤節明抽東京來回機票！天天送免費咖啡券 社會局長也中獎

台中鍋烤節票選活動已展開，今傳出台中市社會局長廖靜芝也中獎了。她今證實，每天堅持透過「台中通TCPASS」APP為心儀的鍋烤店家投票，沒想到幸運之神果真降臨，抽中天天送出的免費咖啡券。她說，鍋烤節標榜「全民參與、真實不造假」她是最佳見證人，而且是忠實粉絲。

抗議聲中彰化縣生命園區動土 終結全台唯一沒火化場縣市的歷史

彰化縣政府今在抗議聲中，完成彰化生命園區動土典禮，部分建築工期約420天，將設置10具現代化火化爐具，未來啟用每日最高火化60具大體，縣政府承諾生命園區給縣民有尊嚴走完人生最後一程，不必再到台中、南投、雲林排隊。

彰化再蓋老幼共融衛福大樓 鹿港1.94億工程動土 托嬰、日照全包

彰化縣政府推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，鹿港鎮鹿鳴日照中心新建工程今天舉行動土典禮。彰化縣目前規畫18處老幼共融衛福大樓，其中二林、芳苑、竹塘、大城、員林及北斗等地已陸續啟用，鹿港則將成為下一處重要據點。新建工程總經費約1億9491萬元，預計2028年完工，未來將結合托嬰、日照、兒少福利及長者健康促進等功能，。

心經52方套印歷時6年完成 刻出般若波羅蜜多心經全文

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展：不負人間─古員齊書法篆刻展」，今天起至8月23日在葫蘆墩文化中心展出。集結書法、篆刻、書印結合等多元創作，以刀筆刻寫歲月，以書墨沉澱人生；展覽作品中受矚目的「心經52方套印」，歷時6年完成，以青田石逐方鐫刻「般若波羅蜜多心經」全文。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。