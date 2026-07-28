台中鍋烤節全民瘋投票 中市府社會局長也是忠實粉絲 天天投票幸運中獎

2026台中鍋烤節票選活動熱烈進行中！不只民眾每日按時報到投票，市府團隊也紛紛現身力挺在地活動。台中市政府社會局長廖靜芝驚喜透露，自己每天堅持透過「台中通TCPASS」APP為心儀的鍋烤店家投票，沒想到幸運神降臨，抽中天天送出的免費咖啡券，成為鍋烤節「全民參與、真實不造假」的最佳見證人。

廖靜芝笑稱，台中鍋烤節真的不分年齡、不分職業，連市府同仁也都是忠實粉絲。

廖靜芝指出，活動期間，她每天利用空檔登入「台中通TCPASS」APP投票，並時常到住家附近的清真恩德元餃子館、一鷺炭火燒鳥工房、蜀九品麻辣火鍋與温和苑燒肉等店用餐。

起初只是抱著支持在地優質餐飲業者的心情，沒想到真的幸運中獎收到咖啡券通知。廖靜芝開心表示，這證明台中鍋烤節的抽獎完全公平公正，只要動動手指，大獎小獎人人有機會。

她也分享領獎經驗，收到「台中通TCPASS」APP小鈴鐺中獎通知後，只需完成資料填寫與領獎程序，下載「OPENPOINT」APP；待主辦單位後台核對資料完畢，咖啡券就會直接送到「OPENPOINT」APP內，整個兌換流程相當便捷流暢。

經發局長張峯源特別感謝市府各局處同仁與市民的熱烈參與，台中鍋烤節全民皆可參與，除了「天天抽免費咖啡」讓大家試手氣外，眾所期待的第二次直播抽獎也將於明日隆重登場。

屆時將再抽出1組「台北－東京來回機票」、100組「萬元鍋烤抵用券」及《飢餓遊戲》主持群限量簽名衣服，並重磅公布「34家專業評選入圍名單」。

經發局與社會局共同邀請全國民眾把握機會，下載「台中通TCPASS」APP每天完成五大組別投票，用行動力挺店家的同時，還可以天天累積抽獎機會，活動期間除天天送咖啡兌換券外，周周抽出台北－東京來回機票，還有萬元鍋烤抵用券及壓軸汽車大獎等多項好禮，投越多、中獎機會越高。