台中國際會展中心西側展館決標 預計120年完工

台中鍋烤節票選活動已展開，今傳出台中市社會局長廖靜芝也中獎了。她今證實，每天堅持透過「台中通TCPASS」APP為心儀的鍋烤店家投票，沒想到幸運之神果真降臨，抽中天天送出的免費咖啡券。她說，鍋烤節標榜「全民參與、真實不造假」她是最佳見證人，而且是忠實粉絲。

2026-07-28 13:23