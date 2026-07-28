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台中國際會展中心西側展館決標 預計120年完工
台中國際會展中心東側展館3月啟用後參展活動熱絡，台中市政府建設局今天說，西側展館統包工程已決標，總經費新台幣60億元，預計民國120年完工，兩館串聯展攤將達4460個。
為提升中部精密機械、工具機等產業展覽需求及行銷量能，中市府攜手中央推動西側展館興建計畫，由中央投資60億元，建設局長陳大田昨天主持啟動交流會議，宣告西側展館工程啟動，全力朝120年完工目標邁進。
陳大田表示，西側展館興建計畫規劃於A、C基地建2棟展覽館，完工後可提供約2100個標準展攤，東、西側展館串聯後，將強化台中作為國際商展及產業交流重鎮競爭力。
陳大田說，西側展館建築設計延續東側展館「大樹之門」自然意象，融合港尾仔溪水文特色，以「波映綠意」為設計概念，導入人工智慧（AI）參數化設計，打造兼具遮陽效果與視覺穿透感的建築立面。
陳大田說，2座展館採一致設計語彙相互呼應，透過造型迴車塔形塑夜間城市景觀；除節能減碳智慧創新設計，西側展館工程將導入科技減災，打造智慧工地，提升營建自動化及智能管理系統，同時運用BIM建築資訊模型進行施工模擬分析，提前掌握施工風險，提升工程安全與品質。
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