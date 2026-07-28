快訊

昔邵氏女星…侯冠群82歲媽媽李嘉茜病逝 立委媳婦李彥秀哀慟發聲

中和命案死者生前照曝光 友人憶堅強母親：只盼帶女兒重新生活

台股再殺2,030點 跌點寫史上第三大、季線有效跌破

聽新聞
0:00 / 0:00

台中議員陳俞融指遭肘擊 2名議員否認指控

中央社／ 台中28日電

民主進步黨籍台中議員陳俞融今天說，在議場遭中國國民黨籍台中市議員賴義鍠與無黨籍台中市議員林昊佑推擠肘擊；賴義鍠稱不知發生什麼事，而林昊佑說，奔跑中不知造成碰撞。

賴義鍠表示，當時大家在衝撞、推擠，「我真的不知道發生什麼事」；林昊佑說，奔跑中怎麼知道是否造成怎樣的摩擦或碰撞，這樣要指控性騷擾，有點過頭了。

陳俞融在台中市議會質詢表示，昨天在議場遭肢體騷擾，林昊佑肘擊她，賴義鍠將手放在她胸前，而台中市長盧秀燕身為女性，是否認同這已構成性騷擾。

陳俞融播影片，多名議員衝向官員席，台中副市長黃國榮起身擋在盧秀燕身旁，多名議員包圍在盧秀燕身旁。

盧秀燕答詢說，她和黃國榮也遭議員推擠暴力。性別平等議題上，兩性要平等對待。

陳俞融表示，從頭到尾沒碰到盧秀燕，不應造謠、默許性騷擾；民進黨台中市議會黨團總召集人周永鴻要求將這件事送紀律委員會。

台中 議員 台中市

延伸閱讀

食安議題引爆台中議場…綠女議員控遭施暴 藍男議員稱不知道

中捷明年預算少94％ 議員憂進度

立委批調查報告「油講」等於沒講 責任推業者

蔣萬安號召倒閣 盧秀燕認為可討論：中央政府蔑視20萬民意

相關新聞

影／彰鰻魚產業陷寒冬鹿港農會救市 400元鰻魚便當吸700米排隊潮

為提升國產鰻魚品牌價值並拓展內銷市場，鹿港鎮農會今發表全新品牌「台灣珍好鰻」，共8個農會聯名推出蒲燒鰻產品，今天祭出500份現烤鰻魚、500份價值400元的蒲燒鰻便當、300份蒲燒鰻飯糰DIY及300份蒲燒醬冰淇淋免費試吃，吸引大批民眾湧入。其中最受歡迎的蒲燒鰻便當，上午7點就有人到場排隊，11點30分領餐前，人龍已綿延超過700公尺，場面相當壯觀。

台中奪食育力五星城市 盧秀燕：食用油發生問題之際獲獎別具意義

台中市長盧秀燕7月25日上凱道反毒油，昨在議會藍綠就針對食安議題互槓，分別要求賴總統與盧秀燕道歉，會議一度中斷。盧秀燕今天上午主持市政會議，農業局專案報告為「台中食育力」，盧強調，食用油發生問題時，台中市榮獲食育力第一「五星城市」，別具意義。

台中鍋烤節明抽東京來回機票！天天送免費咖啡券 社會局長也中獎

台中鍋烤節票選活動已展開，今傳出台中市社會局長廖靜芝也中獎了。她今證實，每天堅持透過「台中通TCPASS」APP為心儀的鍋烤店家投票，沒想到幸運之神果真降臨，抽中天天送出的免費咖啡券。她說，鍋烤節標榜「全民參與、真實不造假」她是最佳見證人，而且是忠實粉絲。

抗議聲中彰化縣生命園區動土 終結全台唯一沒火化場縣市的歷史

彰化縣政府今在抗議聲中，完成彰化生命園區動土典禮，部分建築工期約420天，將設置10具現代化火化爐具，未來啟用每日最高火化60具大體，縣政府承諾生命園區給縣民有尊嚴走完人生最後一程，不必再到台中、南投、雲林排隊。

彰化再蓋老幼共融衛福大樓 鹿港1.94億工程動土 托嬰、日照全包

彰化縣政府推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，鹿港鎮鹿鳴日照中心新建工程今天舉行動土典禮。彰化縣目前規畫18處老幼共融衛福大樓，其中二林、芳苑、竹塘、大城、員林及北斗等地已陸續啟用，鹿港則將成為下一處重要據點。新建工程總經費約1億9491萬元，預計2028年完工，未來將結合托嬰、日照、兒少福利及長者健康促進等功能，。

心經52方套印歷時6年完成 刻出般若波羅蜜多心經全文

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展：不負人間─古員齊書法篆刻展」，今天起至8月23日在葫蘆墩文化中心展出。集結書法、篆刻、書印結合等多元創作，以刀筆刻寫歲月，以書墨沉澱人生；展覽作品中受矚目的「心經52方套印」，歷時6年完成，以青田石逐方鐫刻「般若波羅蜜多心經」全文。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。