台中議員陳俞融指遭肘擊 2名議員否認指控

民主進步黨籍台中市議員陳俞融今天說，在議場遭中國國民黨籍台中市議員賴義鍠與無黨籍台中市議員林昊佑推擠肘擊；賴義鍠稱不知發生什麼事，而林昊佑說，奔跑中不知造成碰撞。

賴義鍠表示，當時大家在衝撞、推擠，「我真的不知道發生什麼事」；林昊佑說，奔跑中怎麼知道是否造成怎樣的摩擦或碰撞，這樣要指控性騷擾，有點過頭了。

陳俞融在台中市議會質詢表示，昨天在議場遭肢體騷擾，林昊佑肘擊她，賴義鍠將手放在她胸前，而台中市長盧秀燕身為女性，是否認同這已構成性騷擾。

陳俞融播影片，多名議員衝向官員席，台中副市長黃國榮起身擋在盧秀燕身旁，多名議員包圍在盧秀燕身旁。

盧秀燕答詢說，她和黃國榮也遭議員推擠暴力。性別平等議題上，兩性要平等對待。

陳俞融表示，從頭到尾沒碰到盧秀燕，不應造謠、默許性騷擾；民進黨台中市議會黨團總召集人周永鴻要求將這件事送紀律委員會。