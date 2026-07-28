影／彰鰻魚產業陷寒冬鹿港農會救市 400元鰻魚便當吸700米排隊潮

為提升國產鰻魚品牌價值並拓展內銷市場，鹿港鎮農會今發表全新品牌「台灣珍好鰻」，共8個農會聯名推出蒲燒鰻產品，今天祭出500份現烤鰻魚、500份價值400元的蒲燒鰻便當、300份蒲燒鰻飯糰DIY及300份蒲燒醬冰淇淋免費試吃，吸引大批民眾湧入。其中最受歡迎的蒲燒鰻便當，上午7點就有人到場排隊，11點30分領餐前，人龍已綿延超過700公尺，場面相當壯觀。

鹿港鎮擁有優良養殖環境及成熟養鰻技術，是國內重要白鰻產區之一，但近年國內鰻魚產業面臨嚴峻挑戰。彰化鰻魚業者表示，過去台灣鰻魚以外銷日本為主，但疫情後日本活鰻餐飲市場縮減，加上日圓匯率變動，以及中國提供外銷鰻魚17%退稅補貼，使台灣外銷競爭力大受衝擊，導致成鰻產量過剩，市場逐漸轉向內銷，價格也一路下滑，不少養殖戶因此縮減養殖規模、轉型，甚至乾脆不收成。

鹿港鎮農會理事長趙茂森表示，目前鰻魚池邊收購價已跌破每公斤200元，正值產量過剩、價格低迷的困境，因此在中央支持下，攜手彰化縣農會、北投區農會、板橋區農會、礁溪鄉農會、三星地區農會、北斗鎮農會及永康區農會8家農會共同合作推廣，希望擴大銷售通路，未來也將持續號召更多農會加入，讓全台各地都能買得到優質國產蒲燒鰻，以實際消費支持鰻農，協助產業度過低迷期。

此次推出的蒲燒鰻禮盒，嚴選台灣在地白鰻，以日式蒲燒工法製作，經活鰻分級、專業處理、秘製醬汁、多次炭烤刷醬及急速冷凍等程序，保留鰻魚鮮甜口感與濃郁香氣。

鹿港農會表示，品牌由鹿港鎮農會負責整合產業、建立品牌與行銷推廣，產品則委由具備完善食品安全管理制度及專業加工技術的屏榮實業股份有限公司生產，透過專業分工，兼顧品質、安全及穩定供貨，打造具市場競爭力的國產蒲燒鰻品牌。

為提升國產鰻魚品牌價值並拓展內銷市場，鹿港鎮農會今發表全新品牌「台灣珍好鰻」，現場發放500份價值400元的蒲燒鰻便當。記者林敬家／攝影