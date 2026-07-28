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台中奪食育力五星城市 盧秀燕：食用油發生問題之際獲獎別具意義

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今天上午主持市政會議。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕今天上午主持市政會議。記者余采瀅／攝影

台中市長盧秀燕7月25日上凱道反毒油，昨在議會藍綠就針對食安議題互槓，分別要求賴總統與盧秀燕道歉，會議一度中斷。盧秀燕今天上午主持市政會議，農業局專案報告為「台中食育力」，盧強調，食用油發生問題時，台中市榮獲食育力第一「五星城市」，別具意義。

台中市議會今年最後一次定期會昨天開議，盧秀燕到市議會備詢，民進黨議員率先衝上備詢台，要求盧秀燕為致癌油事件道歉、衛生局長曾梓展下台；藍營議員不甘示弱，也組團上前高呼，要求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台，場面相當混亂，議長張清照宣布暫時休息，盧秀燕也離開備詢台。

盧秀燕今天上午主持市政會議，她指出，過去這一個月，民眾因為食用油非常辛苦，甚至要走上街頭，台中市長期以來守護食安不遺餘力，2026年第六屆食育力城市大調查近期結果出爐，台中市榮獲最高榮譽「五星城市」，不只是六都第一，且名列全國第三，代表中市府多年推動食農教育、食品安全、健康飲食、永續農業的努力獲得專業肯定。

盧秀燕表示，在食用油發生問題時，台中獲得食育力第一，別具意義，這是全體市府團隊、教育工作者、農友、社區及民間夥伴共同努力成果，守護食安繼續加油。

中市農業局指出，台中市於2026年第六屆食育力城市大調查獲選為五星城市，六都第一、全國排名第三，其中教育與文化的指標評比是全國第一，食安與衛生更連續3年獲得六都第一，代表中市府在源頭把關與稽查量能獲外界肯定。

致癌沙拉油 食安 盧秀燕

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