台中鍋烤節明抽東京來回機票！天天送免費咖啡券 社會局長也中獎

台中鍋烤節票選活動已展開，今傳出台中市社會局長廖靜芝也中獎了。她今證實，每天堅持透過「台中通TCPASS」APP為心儀的鍋烤店家投票，沒想到幸運之神果真降臨，抽中天天送出的免費咖啡券。她說，鍋烤節標榜「全民參與、真實不造假」，她是最佳見證人，而且是忠實粉絲。

廖靜芝說，因為經常到住家附近的清真恩德元餃子館、一鷺炭火燒鳥工房、蜀九品麻辣火鍋與温和苑燒肉等店用餐，因為既然有票選活動，她抱著支持在地優質餐飲業者的心情，每天利用公餘登入APP投票，沒想到真的幸運中獎收到咖啡券通知。

她開心地說，這證明台中鍋烤節只要動動手指，大獎小獎人人有機會。而且當收到APP內的小鈴鐺中獎通知後，只需依照訊息內容完成資料填寫與領獎程序，並下載「OPENPOINT」APP，待主辦單位後台核對資料完畢，咖啡券就會直接送到「OPENPOINT」APP內，整個兌換流程相當便捷流暢。

經發局長張峯源說，台中鍋烤節全民皆可參與，除了「天天抽免費咖啡」讓大家試手氣外，眾所期待的第二次直播抽獎也在明天登場，屆時會再抽出1組「台北－東京來回機票」、100組「萬元鍋烤抵用券」及「飢餓遊戲」主持群限量簽名衣服，並公布「34家專業評選入圍名單」。

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