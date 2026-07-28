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抗議聲中彰化縣生命園區動土 終結全台唯一沒火化場縣市的歷史

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會發動民眾抗議彰化縣生命園區動土，民眾要衝過封鎖線，跟警方發生推擠。記者簡慧珍／攝影
社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會發動民眾抗議彰化縣生命園區動土，民眾要衝過封鎖線，跟警方發生推擠。記者簡慧珍／攝影

彰化縣政府今在抗議聲中，完成彰化生命園區動土典禮，部分建築工期約420天，將設置10具現代化火化爐具，未來啟用每日最高火化60具大體，縣政府承諾生命園區給縣民有尊嚴走完人生最後一程，不必再到台中、南投、雲林排隊。

彰化縣政府選定與二林鎮交界的芳苑鄉草湖村興建生命園區，芳苑和二林的在地居民組成社團法人彰化縣二林芳苑反火葬場協會多次抗爭，今約百人到場抗議，高喊「火葬場滾蛋」、「王惠美下台」，抗議民眾跟員警發生推擠一再試圖衝過維安線，都被優勢警力擋在動土典禮會場100公尺外的產業道路。

二林區四鄉鎮在地縣議員都缺席，四鄉鎮首長僅竹塘鄉長蔡碩任到場，但芳苑鄉民代表會正、副主席和多名村長與會，彰化區、和美區、鹿港區、員林區、田中區不分藍、綠及無黨籍，合計9名縣議員參加典禮。

縣長王惠美說，彰化縣過去是全台唯一沒火化場的縣市，年年被審計單位糾正，新冠疫情期間病故的縣民要送到台中或南投火化，吃足了困難重重的苦頭，更別說過去幾十年每有縣民亡故，火化當天家屬清晨3點開始舉辦儀式，6點出門，8點前趕到台中、南投或雲林排隊。

王惠美又說，生命園區是必需設施，大家都認為一定要做，但都不希望興建在自己住家旁邊，她感謝縣議會支持、在地民眾包容，讓生命園區今如期動工，園區總面積約9.6公頃，建物及周邊設施約1.9公頃，縣政府將動用7億4千多萬元興建，部分建築工期約420天，規畫設置10具現代化火化爐具，每日最高火化60具大體。

縣議員要跑公祭，最能體會清晨5點前出門參加喪禮的辛苦；縣議員凃淑媚代表多名縣議員致詞表示，她擔任7屆縣議員，30年前縣政府準備在花壇、福興、西南角海邊等地興建生命園區都遭抗爭，縣長王惠美委託專業單位評估4個地點，考量土地取得、面積、交通等條件，選定芳苑鄉草湖村縣有地，縣議會一定嚴格監督生命園區各項汙染防制。

縣政府民政處指出，彰化縣生命園區內部空間採取「家屬動線與工作操作空間完全隔離」的設計，園區內廣植台灣櫸木、五葉松、烏心石等本土原生種，大面積隔離綠帶及現代化立面格柵遮蔽煙道，將火化場煙囪「巧妙隱形」。

彰化縣生命園區新建工程今動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣生命園區新建工程今動土。記者簡慧珍／攝影

彰化縣 芳苑 南投

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