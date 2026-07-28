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彰化再蓋老幼共融衛福大樓 鹿港1.94億工程動土 托嬰、日照全包

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，鹿港鎮鹿鳴日照中心新建工程今天舉行動土典禮，設置托嬰中心和障照日照中心。記者林敬家／攝影
彰化縣政府推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，鹿港鎮鹿鳴日照中心新建工程今天舉行動土典禮，設置托嬰中心和障照日照中心。記者林敬家／攝影

彰化縣政府推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，鹿港鎮鹿鳴日照中心新建工程今天舉行動土典禮。彰化縣目前規畫18處老幼共融衛福大樓，其中二林、芳苑、竹塘、大城、員林及北斗等地已陸續啟用，鹿港則將成為下一處重要據點。新建工程總經費約1億9491萬元，預計2028年完工，未來將結合托嬰、日照、兒少福利及長者健康促進等功能，。

彰化縣目前未滿2歲幼兒約占總人口1.1%，65歲以上人口約占20.7%；鹿港鎮未滿2歲幼兒及65歲以上人口則分別約占1.1%及19.16%。縣府表示，因應少子化與高齡化趨勢，持續推動老幼共融衛福大樓，提供全齡照護服務。

彰化縣長王惠美表示，本案獲中央補助7411萬6000元，縣府自籌1億2079萬餘元，總經費約1億9491萬元，將興建地上4層複合式長照衛福大樓，基地面積約428坪，預計2028年完工，提供從0歲到100歲鄉親都能使用的多元照護空間。

王惠美指出，1樓規畫設置托嬰中心，可收托60名幼兒，提供平價且優質的托育服務，每名幼兒每月7000元托育費由政府全額補助，且採1名保母照顧4名幼兒的配置，優於現行法規1比5的收托比例。2樓設置日照中心，可服務60名長者，讓長輩在地安養；3樓規劃兒少福利據點，結合生活照顧、學習支持及多元關懷資源；4樓則為長者健康促進及多功能活動空間，透過各項課程與活動，協助延緩老化、預防疾病。

她也表示，過去公共建設多是在建築完工後才另外辦理室內裝修及設備採購，這次則將裝修與設備經費一併納入工程規劃，待建築完工後即可同步完成內部設備配置，縮短啟用時程，讓鄉親能更快享有完善服務。

衛生福利部長期照顧司簡任技正白姍綺表示，在縣府積極推動下，彰化縣已建置超過800處長照服務據點，中央也將持續與地方合作推動長照3.0，共同完善社區照顧服務網絡。

彰化縣政府推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，鹿港鎮鹿鳴日照中心新建工程今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影
彰化縣政府推動全國首創「老幼共融」長照衛福大樓，鹿港鎮鹿鳴日照中心新建工程今天舉行動土典禮。記者林敬家／攝影

鹿港 托嬰 彰化

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