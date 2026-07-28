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彰化生命園區動土 反火葬場自救會場外抗議推擠

中央社／ 彰化28日電

彰化縣政府今天舉行彰化生命園區動土典禮，落成後將設10爐具，每天最高可提供60具遺體火化量能；二林芳苑反火葬場自救會在場外抗議，要求停止動工，一度與警方推擠。

縣府上午在芳苑鄉舉辦彰化生命園區動土，過程中被隔離在場外意見表達區的自救會成員手持「堅決反設火葬場」、「孩子要操場，不是火葬場」等旗幟，要求縣府停止動工，期間一度與警方發生推擠。

二林芳苑反火葬場自救會總幹事袁震權表示，縣府先射箭後畫靶，居民提出問題後才修正，包括聯外道路等問題未有完善規劃，縣長王惠美即將卸任，卻急著在任內動土，應留給下一任縣長斟酌探討。

王惠美接受媒體聯訪表示，22縣市僅彰化縣沒有生命園區，民眾通常須凌晨3、4時入殮，清晨5、6時舉行告別式，6、7時趕到火化場，對亡者不尊敬，家屬也很辛苦。

對於抗議民眾訴求，王惠美說，這是經過科學判別，盤點多處並依地目、交通等評分，才擇定現址設置生命園區，在噪音、環保、交通等方面縣府有做全面考量，請大家放心。

王惠美表示，感謝地方包容及議會對預算支持，未來將設10具現代化火化爐具，每天最高可火化60具遺體，彰化民眾不再須遠赴外縣市治喪火化，可於故鄉從容、溫馨且有尊嚴地陪伴親人走完人生最後一哩路。

依據民政處資料，彰化生命園區總建設經費新台幣7億餘元，其中建築部分工期約420天，採先進火化爐具及空污防治設備，打造與自然環境共融的綠色生命園區，希望消除民眾對傳統殯葬設施刻板印象。

民政處表示，內部空間為家屬動線與工作操作空間隔離設計，規劃獨立火化與撿骨空間，設有大廳服務台、販賣區、家屬休息區、關懷室與室內造景，外觀採立面格柵遮蔽煙道，結合大面積隔離綠帶，視覺上將煙囪巧妙「隱形」，園區並栽植本土原生種，營造如森林綠廊的寧靜生命紀念空間。

火葬場 自救會 彰化

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