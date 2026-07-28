台中捷運藍線嘉年華 8/9海線健走串聯重要站點

台中捷運藍線第1標完成決標，台中市政府捷運工程局今天說，8月9日在海線辦「為藍線而走」健走，串聯捷運藍線B01到B03站等重要站點，單程約3公里，採折返方式，全程約6公里。

工程進度部分，捷工局長蘇瑞文表示，第1標BC11標（B01到B03站）經費約新台幣119億元已開標將動工；第2標BC12標（B04到B08站）經費約226億元，有廠商投標，如果順利，預計8月6日開會決定。

蘇瑞文上午在中市府辦記者會說，8月9日上午歡迎大家齊聚台中港三井OUTLET PARK戶外廣場開走，表達支持藍線建設，打造兼具健康、低碳及城市願景的嘉年華盛會。

蘇瑞文表示，藍線未來將串聯台中港、沙鹿區、龍井區、西屯區及市區等重要生活圈，健走路線沿途行經梧棲國民小學與童綜合醫院等藍線重要站點，提前感受藍線未來重要發展願景。

蘇瑞文說，當天完成報到可獲限量紀念藍色排汗衣，號召民眾穿藍色服飾或戴藍色配件，打造「藍色人海」，另規劃「藍色造型競賽」，不限年齡，個人或團體都可參加，將評選出「藍線王者獎」、「藍色美學獎」及「藍線創意獎」等，各組取前3名，可分別獲3000元獎金。完成健走後，可兌換紀念毛巾，還有摸彩券，有機會帶走65吋液晶電視。

根據捷工局說明，藍線全長24.78公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至新建國市場，沿途經各大醫院、學校、觀光景點及政經中心，與捷運綠線交會形成十字路網，全線規劃高架車站8座、地下車站12座與1座機廠。