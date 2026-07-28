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心經52方套印歷時6年完成 刻出般若波羅蜜多心經全文

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
古員齊歷時6年完成「心經52方套印」。圖／葫蘆墩文化中心提供
古員齊歷時6年完成「心經52方套印」。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展：不負人間─古員齊書法篆刻展」，今天起至8月23日在葫蘆墩文化中心展出。集結書法、篆刻、書印結合等多元創作，以刀筆刻寫歲月，以書墨沉澱人生；展覽作品中受矚目的「心經52方套印」，歷時6年完成，以青田石逐方鐫刻「般若波羅蜜多心經」全文。

葫蘆墩文化中心表示，古員齊長年深耕書法與篆刻藝術，兼具創作教學、學術研究、傳承推廣經歷，作品承襲古典書法筆意的金石篆刻，融入現代設計美學與色彩構成，形成獨樹一幟「書印相生、汲古創新」的當代書篆語彙風格。例如「二十四節氣套印」融合節氣詩詞及四季色彩，以聯屏形式描繪春耕、夏耘、秋收、冬藏的自然節律，展現漢字文化與東方生活美學緊密相依的精神。

古員齊表示，每一次落刀都是一次沉澱，每一枚印章都是一段刻寫生命印記的歷程。書法與篆刻不只是文字藝術，更是一種安頓心靈、回應生命的方式。展覽作品中最受矚目的「心經52方套印」，歷時6年完成，以青田石逐方鐫刻「般若波羅蜜多心經」全文，透過朱白文、陰陽刻法與套印技法層層交織。

「王陽明讀書十八則套印」詮釋「知行合一」的人文思想；「杜甫秋興八首十二聯屏」則以草書奔放筆勢書寫千古名篇；「真、善、美」結合古文彩墨展現當代設計美感，令人耳目一新。

台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展：不負人間─古員齊書法篆刻展」，今天起至8月23日在葫蘆墩文化中心展出，「古員齊書法篆刻展」展出杜甫秋興八首十二聯屏。圖／葫蘆墩文化中心提供
台中市政府文化局主辦「2026台中市美術家接力展：不負人間─古員齊書法篆刻展」，今天起至8月23日在葫蘆墩文化中心展出，「古員齊書法篆刻展」展出杜甫秋興八首十二聯屏。圖／葫蘆墩文化中心提供

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