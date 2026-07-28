中捷藍線地下段設計首度曝光！依區域特性展現多元特色

台中捷運藍線目前進行細部規畫中，地下段建築設計首度亮相，B09站至B14站以「泉源之箭，湧向無限」為設計概念；B15站至B20站則以「光．鏈（Light Link）」為設計概念，採「減法美學」融合綠建築理念，並依據區域特性規劃展現多元風貌。

台中捷運藍線起自台中港，沿台灣大道由西向東穿過海線與大肚山，接到市政府、舊市區和台中火車站，全長24.78公里，共20個車站，分為8座高架車站與12座地下車站；去年整體動工，主要是龍井機廠和機電工程，軌道土建工程高架段已發包，地下段則進行細部規劃中。

中捷藍線地下段範圍西起B09站（位於台灣大道五段、遊園南北路至國際街間），東至B20站（位於樂業路與進德路口附近）。捷工局長蘇瑞文指出，藍線全線地下車站均以取得「智慧建築」與「綠建築」候選證書為目標，並融入自然環境、空間美學與歷史人文等設計思維。空間設計採「減法美學」理念，出入口採輕量化設計，並結合水平遮陽屋頂及節能玻璃立面，融入陽光、綠意與在地文化，打造讓城市呼吸的「城市呼吸藝廊」。

蘇瑞文表示，B09站至B14站以「泉源之箭，湧向無限」為設計概念，由西向東串聯大肚山麓「東海國際藝術街」的慢活氣息、東海大學的氛圍及台中工業區的產業能量，再延伸至筏子溪綠廊與交通樞紐，並串聯秋紅谷、童書之森及市政府核心，銜接捷運綠線，勾勒知性與都會交融的城市風貌。

B15站至B20站則以「光．鏈（Light Link）」為設計概念，將流動的軌道系統轉化為光的脈絡，在城市空間中交會與延展。設計由草悟道的藝文氛圍，一路串聯第二市場等舊城區的歷史脈絡與台鐵台中車站，透過光影主題與場域整合，期盼展現台中文化魅力的新地標。

捷工局指出，在環境永續方面，全線景觀選用維護需求較低的原生樹種，搭配透水鋪面與生態綠化策略，落實低碳發展；車站室內穿堂層及月台層則全面導入標準化、模組化的綠建材系統，不僅能大幅提升施工效率及維護便利性，也兼顧建築生命周期管理。