廟東先生為挺弱勢宣布參選 宋楚瑜欽點子弟兵黃朝淵投入選戰

「廟東先生」黃朝淵以挺弱勢為出發，長期在豐原廟東附近協助民眾協調消費爭議、直銷糾紛與法律諮詢，解決許多民眾的疑難雜症，獲得許多鐵粉；他是親民黨主席宋楚瑜欽點子弟兵，今天是參選遷戶籍最後日，他決定接受親民黨徵召，參選下屆台中市議員第四選區（豐原后里）選舉。

台中市議員第四選區有5席，下屆選舉競爭激烈，藍綠白都有參選人，無黨籍有老將王朝坤回歸，屢被勸進的「廟東先生」黃朝淵決定接受親民黨徵召參選，成為該選區歷年來罕見的戰國時代，豐原更是國民黨立法院副院長、下屆台中市長參選人江啟臣的本命區，市議員選情的激烈競爭可期。

黃朝淵表示，今天是參選遷戶籍最後日，他決定接受親民黨徵召，6年多來，他的服務不限地區，力挺無數來自全台各地的弱勢族群，對抗許多知名無良財閥及黑道，被恐嚇威脅被提告無數，從不以選票為考量，只看是非對錯，挺弱勢戰到底，他上屆議員選後，本不打算再參選，僅單純持續服務來自全台各地求助之弱勢族群，6年來從未間斷。

他說近年來，雖然不斷有豐原、后里鄉親及親民黨支持者，鼓勵與勸進他參選，但他始終沒有改變不再參選的想法，他的戶籍，直到今天為止仍然在台中西屯，不在豐原及后里。

今年底議員選舉投票日，依法律規定，如要取得參選資格，應設籍滿4個月，如果他要參選豐原后里議員，至遲應於7月28日前將戶籍遷入。

他說去年迄今，親民黨部曾徵詢他多次，他在今天7月28日遷籍期限屆滿日，考量多數親民黨從政同志毫無政黨忠誠度、無視主席及黨的栽培，僅考慮自身政治利益而西瓜偎大邊跳槽其他政黨，造成主席及黨部永遠而沈重的痛；值此嚴峻之際，當主席及黨部在沒有任何政黨補助金之下，仍願意持續為國家及人民服務，大舉栽培並提名年輕人參選。

他在過去6年多以來，處理過無數各式爭議，許多企業都告訴他，他們熟識宋楚瑜，欣慰的是，他不曾接過宋楚瑜主席或是親民黨任何一通關切電話，讓他一直以來，都能只問是非對錯，沒有所屬政黨或黨主席的壓力，而能毫無顧忌放手挺弱勢戰到底。

黃朝淵說，他曾受宋主席及黨部栽培，基於黨員身分，自己有義務無條件接受主席的欽點及黨部徵召，他決定為了這輩子唯一加入的政黨，及為了多年來一路無償支持的豐原后里鄉親，再戰一次。

他說有自信，豐原后里，沒有黃朝淵，不會怎樣，但有了一席黃朝淵議員，豐原后里絕對會不一樣，他絕對會不負鄉親託付，用生命及專業，捍衛鄉親權益及生存的尊嚴，他如當選，專業優質戰到底式問政及服務，不敢說後無來者，但保證前無古人。