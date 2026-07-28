中捷明年預算少94％ 議員憂進度

台中市府捷運工程局明年度預算較今年度大幅減少約百分之九十四，議員質疑恐影響市府「捷運七線齊發」推動進度；捷工局回應，預算縮減主因中央補助審議中、未及編列，加上用地取得費已於前期分年編列，並非市府自行刪減建設經費。

台中市議會定期會昨開議，民進黨議員陳俞融表示，檢視明年度預算，捷運工程局主管總預算僅約七億九千萬元，較今年度約一百四十三億元，大減約一百三十五億元，降幅約百分之九十四。

陳俞融指出，捷運藍線建設計畫總經費約一千四百七十九億元，今年以前僅編列約一百六十億元，占比不到一成一；明年度更僅編列約二十三億元。至於捷運綠線延伸大坑及彰化段，總經費約三十五億元，明年度僅編列約一億五千萬元，占比不到百分之五。

議員質疑，市府任期進入倒數階段，理應加速推動重大建設，卻大幅縮減軌道預算，「這就是所謂的七線齊發嗎？」她並追問，減少的約一百三十五億元預算，究竟是工程進度落後無法執行，還是將負擔留給下屆市府，批評相關捷運政見恐流於口號。

台中市捷運工程局表示，明年度預算較今年度減少，主要有兩項原因。首先，市府依核定補助比例向中央申請明年度補助約一百三十億元，經交通部初核同意約一百一十七億元，目前仍送行政院審議，尚未核定，因而未納入年度預算，待核定後將依程序辦理追加或調整，以銜接工程需求。

其次，捷運藍線用地取得費總計約一百三十五億元，近四年間已編列約一百一十七億元，剩餘約十七億元將於明年至二○三二年間分期編列，並依實際付款進度逐年支應，強調「並無自行刪減建設經費情形。」