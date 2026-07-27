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影／南投砸5.5億蓋松嶺之星 柯文哲：怎麼蓋這麼奇怪的東西
南投縣政府斥資5.5億興建松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」，預計明年初啟用。民眾黨前主席柯文哲今赴當地受天宮參拜，首見松嶺之星，他傻眼直呼「怎麼蓋這麼奇怪的東西」，更指著周邊灰濛濛的天空要眾人看「中台灣PM2.5有多高」。
此次民眾黨在南投縣第一選區（南投市、名間）推派吳淳祐代表參選縣議員，也是白營在南投的唯一參選人，前主席柯文哲今南下到南投，陪同吳淳祐到名間松柏嶺受天宮參拜，並與支持者拍照，傍晚預計前往南投市配天宮參加城隍祭。
柯文哲與吳淳祐參拜受天宮玄天上帝時，由廟方委員陪同，期間司儀雖口誤將民眾黨說成民進黨，將柯文哲稱為民進黨前主席，今參拜祈求民進黨黨務推動順利，但柯文哲未受影響，事後面對媒體更要吳淳祐自我介紹，要求他有能力推銷自己。
民眾黨南投縣議員參選人吳淳祐則說，他是南投名間人，先前在黨內立委王安祥國會辦公室擔任助理，現在返鄉持續為南投打拚，希望有青年改變的力量，讓縣內產業、觀光等發展能跟得上其他縣市。
柯文哲參拜後拜會受天宮管委會，與主委陳登岳等會談，結束後由廟方人員帶領參訪受天宮，而他走到廟埕時，看見松柏嶺高空觀景平台「松嶺之星」，不解發問「那個是什麼東西」，得知是縣府蓋的後，傻眼直呼「怎麼蓋這麼奇怪的東西」。
柯文哲看著「松嶺之星」當場愣住，不斷摸著耳朵傻眼直呼「奇怪」、「怎麼蓋這麼奇怪的東西」，且向廟方表示「他之前沒看到這個」。而因松嶺之星周邊天空，灰濛濛一片，他便指著天空要眾人看「中台灣PM2.5有多高」，並說這很明顯。
之後，柯文哲站在受天宮「鏡頭君」前，與鏡頭君前的民眾打招呼，並與主委陳登岳一起看手機，研究鏡頭前的自己，直說「這太有創意了」。而他結束參訪後，現場也開放與支持者拍照，不少民眾與他和吳淳祐開心合影，甚至索要簽名。
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