台中「最強機車行」名單曝光 20家績優檢驗站獲表揚

台中市環保局為激勵機車排氣檢驗站服務水準，首度與大台中機車商業同業公會合作，昨晚表揚績優機車排氣檢驗站。績優名單揭曉，共有20家優良車行從全市487家站點中脫穎而出，獲得獎牌及獎金肯定。

環保局長吳盛忠揭曉說，這次活動首次與台中市大台中機車商業同業公會共同辦理，透過公私協力整合資源，提升服務品質與效能，攜手推動空氣品質改善工作，為市民營造更健康、宜居的生活環境。

環保局表示，台中有487家機車排氣檢驗站，肩負全市逾133萬輛應定檢機車執行年度排氣檢驗的重要任務。經評鑑結果，遴選出「宏祥機車行」等10家機車排氣檢驗站為「年度績優檢驗站」；特別頒發「機車檢驗數績優獎」，評選出「秀錫機車行」等10家機車排氣檢驗站。

環保局數據顯示，台中市目前有133萬多輛應定檢機車，在各檢驗站的努力下，去年完成104萬641輛次的定檢，定檢率較前一年度提升1.64%。這不僅顯示市民對空污防制的重視，也體現了數位通知服務的成效。

環保局提醒機車族，機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後一個月內排氣定期檢驗，否則依空汙法，恐罰500元，後續經限期通知後仍未完成改善，最重可註銷其牌照；2024年元旦起，台中市已不再寄發紙本明信片通知定檢，改採電子化通知服務，詳細登錄資訊請至「機車定期檢驗通知網：台中市政府環境保護局」，或掃描宣導圖卡QR-code加入E化簡訊通知服務。