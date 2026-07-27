快訊

日本總銷量逾億本 《嫌疑犯X的獻身》等作者東野圭吾病逝 享壽68歲

寫紅「白夜行」、「破案天才伽利略」 日本推理小說巨擘東野圭吾癌逝

颱風白海豚生成 氣象署揭路徑、對台影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中「最強機車行」名單曝光 20家績優檢驗站獲表揚

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局昨晚表揚績優機車排氣檢驗站。圖／台中市環保局提供
台中市環保局昨晚表揚績優機車排氣檢驗站。圖／台中市環保局提供

台中市環保局為激勵機車排氣檢驗站服務水準，首度與大台中機車商業同業公會合作，昨晚表揚績優機車排氣檢驗站。績優名單揭曉，共有20家優良車行從全市487家站點中脫穎而出，獲得獎牌及獎金肯定。

環保局長吳盛忠揭曉說，這次活動首次與台中市大台中機車商業同業公會共同辦理，透過公私協力整合資源，提升服務品質與效能，攜手推動空氣品質改善工作，為市民營造更健康、宜居的生活環境。

環保局表示，台中有487家機車排氣檢驗站，肩負全市逾133萬輛應定檢機車執行年度排氣檢驗的重要任務。經評鑑結果，遴選出「宏祥機車行」等10家機車排氣檢驗站為「年度績優檢驗站」；特別頒發「機車檢驗數績優獎」，評選出「秀錫機車行」等10家機車排氣檢驗站。

環保局數據顯示，台中市目前有133萬多輛應定檢機車，在各檢驗站的努力下，去年完成104萬641輛次的定檢，定檢率較前一年度提升1.64%。這不僅顯示市民對空污防制的重視，也體現了數位通知服務的成效。

環保局提醒機車族，機車出廠滿5年，應每年於行車執照發照月份前後一個月內排氣定期檢驗，否則依空汙法，恐罰500元，後續經限期通知後仍未完成改善，最重可註銷其牌照；2024年元旦起，台中市已不再寄發紙本明信片通知定檢，改採電子化通知服務，詳細登錄資訊請至「機車定期檢驗通知網：台中市政府環境保護局」，或掃描宣導圖卡QR-code加入E化簡訊通知服務。

台中市環保局昨晚表揚績優機車排氣檢驗站。圖／台中市環保局提供
台中市環保局昨晚表揚績優機車排氣檢驗站。圖／台中市環保局提供

台中 機車 台中市

延伸閱讀

北市推交通安全教育 蔣萬安指示結合Youbike

台中室內裝修3年逾3700件 議員揭：「漏報」恐重罰30萬 促一站式申辦

用路人看過來！交通部提醒「公路養管費繳納期限至7月31日」

全台亂象…毒駕扣車劇增 塞爆拖吊場

相關新聞

從宮廟彩繪跨足當代錫藝 台中一德洋樓展出錫藝之美

藝術家林寶蓉因喜歡繪畫，20年前拜國寶級大師李文武為師，創作從最初的神祇畫像，逐步跨足錫藝創作。他與丈夫及一對兒女成立「玄繪坊藝術團隊」共同創作行銷，即日起在台中市一德洋樓展出「古文明神宮錫藝再現」，展期至9月22日，呈現傳統工藝之美。

台中「最強機車行」名單曝光 20家績優檢驗站獲表揚

台中市環保局為激勵機車排氣檢驗站服務水準，首度與大台中機車商業同業公會合作，昨晚表揚績優機車排氣檢驗站。績優名單揭曉，共有20家優良車行從全市487家站點中脫穎而出，獲得獎牌及獎金肯定。

國4后豐交流道增設匝道可減15分鐘車程 可行性評估促完成

國道四號后豐交流道僅設置「西入、東出」半套匝道，后里、豐原往返潭子、北屯車流要繞行豐勢交流道，造成台3線、台13線尖峰時段回堵。立委楊瓊瓔、中市議員陳本添及邱愛珊推動增設「東入、西出」匝道，今天辦理工程進度現勘，初步提出「國豐路增設半對鑽石型匝道」及「豐科路增設直接式匝道」兩項方案，初估經費超過10億元。

申報亂象…裝修漏報空汙費 屋主恐挨罰

民眾購入新屋或老屋翻修時，常誤以為自家裝潢是私事而未向政府申報，台中市府統計，近三年室內裝修申請三千七百零九件，其中五十八件違規遭查報；另同期環境汙染陳情案達二千八百一十三件，其中「噪音」占二千三百二十五件、占八成三。議員要求市府建立「一站式」申報系統並加強宣導；市府回應採「先輔導、後裁罰」原則。

星期評論／僵化法規 將觀光產業推向地下化

台灣露營產業近年快速發展，卻有高達九成業者因法規與現場需求落差，長期在合法與違法間掙扎。南投、苗栗縣政府率先放寬建築管理規定，替業者尋找合法化出口，也凸顯中央長年「多頭馬車」的管理僵化，將綠色觀光產業推向地下化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。