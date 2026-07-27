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不只肉圓、爌肉飯… 彰化蔬食節「佛系大蔬」登場 吃素抽大獎

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。

彰化除肉圓、爌肉飯外，素食也是遠近馳名，並揉合傳統與現代發展更加多元。彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。

今天的彰化蔬食節宣傳活動，特別邀請藝人楊子儀身穿佛系套裝，化身「佛系大蔬」驚喜登場，現場除陳列許多知名的素食料理，像傳統素麵、米糕、豆包、甜點及飲品外，也有業者當場烹調，甚至結合漢堡、披薩等西式料理，色香味俱全，令人嘆為觀止 活動現場香噴噴，為之垂涎不已。

彰化蔬食節是以彰化地標大佛發想，縣長王惠美表示，即以「佛系大蔬」作為主題，並以「呷菜愛地球素素攏順利」為口號，希望鄉親藉這活動多吃點素食，讓自己身心更健康，不單單是身體環保，同時對彰化這塊土地也更友善。

王惠美平時也很喜歡吃素食，認為彰化美食不只是肉圓及爌肉飯，也應隱藏在彰化大街小巷深厚的素食文化發揚光大，因此促進彰化蔬食節的舉辦，由縣府城觀處從 6 月廣邀網友推薦心目中的愛店，一共募集了超過200家豐富的口袋名單，經遴選有50家店家參與數位集章活動。

王惠美表示，民眾自8月1日起至9月30日下午5時止，到這50家任一合作店家消費，即可透過「愛玩彰化」官方LINE帳號（@playchanghua）集章。每集滿3家不同店家的印章，即可獲得1次抽獎機會，集越多，中獎機率越高，最大獎包括多功能調理機、氣炸鍋、微波爐等豐富好禮。

此外，累積集章數最多且速度最快的民眾，獲頒年度佛系大蔬榮譽稱號，並受邀於嘉年華當天上台領獎，冠軍可獲得1萬元、亞軍8千元、季軍5千元及5名優勝各2千元的獎金。

王惠美表示，除集章活動外，10月3日將在彰化市延平公園舉辦「蔬食嘉年華」。現場不僅有特色市集、精彩的音樂表演；只要100元就能品嚐到限量1千份的Ａ、Ｂ版蔬食套餐，誠摯邀請全國鄉親來趟彰化蔬食之旅。相關資訊可到「2026彰化蔬食節」官方網站及「愛玩彰化」LINE官方帳號查詢。

彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。

彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。

彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。

彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。記者劉明岩／攝影
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。記者劉明岩／攝影

彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。

彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。
彰化縣政府今年首辦彰化蔬食節，今天上午在縣府中庭宣傳時，業者現場烹調，香氣四溢，縣長王惠美表示，自8月1日起至9月30日下午5時前，前往遴選出的50家蔬食業者集章消費，就可以抽大獎。

彰化 王惠美 彰化縣

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