國4后豐交流道增設匝道可減15分鐘車程 可行性評估促完成

國道四號后豐交流道僅設置「西入、東出」半套匝道，后里、豐原往返潭子、北屯車流要繞行豐勢交流道，造成台3線、台13線尖峰時段回堵。立委楊瓊瓔、中市議員陳本添及邱愛珊推動增設「東入、西出」匝道，今天辦理工程進度現勘，初步提出「國豐路增設半對鑽石型匝道」及「豐科路增設直接式匝道」兩項方案，初估經費超過10億元。

增設方案預計今年底完成可行性評估。未來若順利完工，可望縮短約15分鐘車程、減少約2.5公里繞行距離，有效分流台3線、台13線車潮，提升后里、豐原、潭子、北屯生活圈及中科園區通勤、物流運輸效率。

國道四號清水至豐原段於1997年動工、2001年通車，全長約17公里；後續豐原潭子段於2017年動土、2023年全線通車，全長約11公里，完成台中環線最後一哩路。后豐交流道當初僅規劃「西入、東出」匝道，國四延伸通車，中科后里園區、神岡豐洲科技工業園區及后里、豐原地區人口與產業快速成長，交通需求大幅增加，地方爭取增設「東入、西出」匝道。

今天會勘包括交通部高速公路局、公路局、台中市政府交通局、建設局養護工程處，及豐原區東湳里長唐志勇、后里區公館里長馮詠淮、厚里里長黃金益、義德里長謝榮慶、墩南里長陳輝、眉山里長潘錦致、義里里長林東成、中和里長陳水波、廣福里長郭明洲等人均到場。

交通局簡任技正陳秋雄表示，目前可行性評估已正式啟動，初步提出兩項方案，包括在國豐路增設半對鑽石型匝道，及在豐科路增設直接式匝道，可補足后豐交流道缺少的東入、西出功能。後續將同步評估交通效益、工程可行性、用地取得及環境影響等因素，作為綜合規劃的重要依據。

多位里長建議，東入匝道可由三豐路、國豐路口銜接，高速公路西出匝道則由豐科路銜接，兼顧地方交通便利性及車流分散效果。高速公路局及公路局表示，增設匝道涉及國道主線行車安全、台3線及台13線交通衝擊分析，及用地徵收等，都須審慎納入評估，待可行性研究完成後，將依程序報交通部及行政院審查核定，再循序推動後續規劃設計及工程。

市議員陳本添表示，地方支持改善交通，但工程規劃也必須兼顧居民權益。目前提出的方案二，路線較長，涉及農地徵收，也可能影響民宅拆遷，若後續採行該方案，應持續與地方充分溝通，盡可能降低徵收範圍及對居民生活的衝擊。

市議員邱愛珊表示，后豐交流道長年「半套化」，讓通勤族多繞一大圈，增加時間成本，也讓台3線、台13線尖峰時段壅塞情形日益嚴重。

楊瓊瓔國會辦公室執行長洪柳益表示，補足后豐交流道「東入、西出」匝道，是完善國道四號路網的最後一塊拼圖。目前中央與地方已合作推動可行性評估，預計今年底完成，初估經費超過10億元，由中央負擔88%、地方配合12%。未來匝道完工後，北屯、潭子往返后里中科將不必再繞行豐勢交流道或平面道路，可望減少至少2.5公里繞行距離、避開10處號誌路口，節省約15分鐘車程，有效紓解台3線、台13線車流壓力。