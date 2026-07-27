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台中大里「第1里」易主！長期稱霸瑞城里被超車 永隆里奪冠原因曝光

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
大里區永隆里街景。圖／市議員李天生提供
大里區永隆里街景。圖／市議員李天生提供

台中市各里人口結構出現重大消長！市議員李天生調查發現，數十年霸榜大里區人口數第一寶座的「瑞城里」，被位處重劃區、具備明星學區優勢的「永隆里」超車奪冠；霧峰區第一里則長期由「吉峰里」遙遙領先，短期內不易改變。

李天生指出，大里區人口數長期由瑞城里排名第一，不過去年底被永隆里超越，成為大里人口第一的行政區，半年來永隆里一路小幅領先，截至今年6月底，永隆里計有1萬4401人，瑞城里1萬4130人，雙方差距持續擴大。

李天生認為，永隆里位處重劃區，公共設施完善，居住環境優異，學校辦學具有口碑，同時鄰近市區、旱溪康橋水域及中興大學，成為移居大里的第一首選，轄區內住家、商號林立，加上近年來大樓建案不斷冒出，帶動人口成長，終於領先成為大里「第一里」。

面對喪失蟬聯多年的寶座，瑞城里地方人士不服抱怨，永隆里人口成長包含許多為了明星學區的寄讀人口，沒有實際居住，且瑞城里目前有多處大型建案興建中，待未來完工入住後，有信心重新奪回大里第一里的榮耀。

霧峰區吉峰里多年來人口數排名第一，今年6月底人口數1萬379人，和排名第二的本堂里6600人，有一段距離。吉峰里長林政逸強調，吉峰里面積寬廣，交通便利、工商發達，長期以來人口遙遙領先，未來「吉峰安居」534戶社會住宅完工後，更將拉開和其他里的距離。

李天生提醒，人口增減是社會趨勢，重要的是做好為民服務，台中市有不少里人口上萬人，里鄰長工作負擔沈重，市府不願推動鄰里調整作業，造成勞逸不均，同工不同酬，要求市府針對人口數量龐大的行政區，提供更多行政支援，做好為民服務工作。

大里區永隆里街景。圖／市議員李天生提供
大里區永隆里街景。圖／市議員李天生提供

台中 重劃區 人口

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