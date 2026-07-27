葉仁創將參選南投縣埔里鎮長 盼延續民進黨施政

台灣中小企業聯合輔導基金會總經理、前南投縣議員葉仁創今天表示，在總統賴清德勸進下，決定代表民進黨參選埔里鎮長，期許順利接棒，爭取更多中央資源，讓埔里發展更上一層樓。

針對外界關注提名作業進度，民進黨南投縣黨部表示，近日將召開臨時執委會討論相關事宜。

葉仁創告訴中央社記者，身為埔里人的他，北上工作在不同領域累積歷練、拓展視野，每週幾乎會返家，與地方鄉親始終保持密切聯繫。他已提出辭呈，預計31日生效，之後將全力投入選戰。

談及參選理念，葉仁創說，從政最重要是以鎮民福祉為優先，他肯定現任民進黨籍埔里鎮長廖志城8年施政成果，若有機會接棒，將在既有建設上持續深化，推動埔里進一步發展。

他表示，目前埔里面臨少子化、高齡化、青年就業、社會福利等多項課題，自己最大優勢在於與中央有深厚連結，有信心爭取更多中央經費與建設資源，加速地方發展。

國民黨南投縣埔里鎮長參選人、南投縣議員黃世芳表示，與葉仁創曾於議會共事，對方是可敬對手，期盼雙方未來以政策論述，由鎮民做出最佳選擇。