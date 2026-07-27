快訊

大罷免1周年…蔣萬安：綠變本加厲 撕裂社會

漢光演習安排總統視導實彈 挨批作秀

聽新聞
0:00 / 0:00

從宮廟彩繪跨足當代錫藝 台中一德洋樓展出錫藝之美

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
藝術家林寶蓉(左)與丈夫謝聰禮(右)及女兒攜手成立「玄繪坊藝術團隊」，共同創作錫藝。記者余采瀅／攝影
藝術家林寶蓉(左)與丈夫謝聰禮(右)及女兒攜手成立「玄繪坊藝術團隊」，共同創作錫藝。記者余采瀅／攝影

藝術家林寶蓉因喜歡繪畫，20年前拜國寶級大師李文武為師，創作從最初的神祇畫像，逐步跨足錫藝創作。他與丈夫及一對兒女成立「玄繪坊藝術團隊」共同創作行銷，即日起在台中市一德洋樓展出「古文明神宮錫藝再現」，展期至9月22日，呈現傳統工藝之美。

台中市百年歷史建築「一德洋樓」（林懋陽故居）目前由人文國際股份有限公司經營管理。執行長黃信彰表示，李文武大師是無形文化資產的技術保存者，也是國寶，此次將精緻錫藝帶進園區展出，實屬難得，錫製品過去常用於生活用品或宗教祭祀，在林寶蓉的巧思下，已從宗教用品跨足藝術領域。

林寶蓉表示，她從小就愛畫畫，2006年認識李文武老師，看到他精采的作品就想學，一開始創作龍燭台等宮廟類作品，後來老師鼓勵她往現代藝術創作，開始創作孔雀、孩童等作品，不再侷限限於傳統成雙成對的祭祀形式。

林寶蓉與丈夫謝聰禮及一雙兒女攜手成立「玄繪坊藝術團隊」，由林寶蓉創作，丈夫與女兒負責彩繪與構思，兒子則對外推廣。以錫器為載體，融合彩繪與安金工藝，將東方祭器中的繽紛色彩重新組合，賦予傳統工藝在當代空間中的全新風貌。

台中市一德洋樓即日起展出「古文明神宮錫藝再現」，展期至9月22日，呈現傳統工藝之美。記者余采瀅／攝影
台中市一德洋樓即日起展出「古文明神宮錫藝再現」，展期至9月22日，呈現傳統工藝之美。記者余采瀅／攝影

彩繪 台中市 宮廟

延伸閱讀

弘光科大老師王瑋名威尼斯雙年展個展 AI與輪迴跨界對話驚艷

蔣勳畫展嘉義新港培桂堂盛大開展 結合歷史建築展現古樸韻味

台灣首參加世界童玩節 華府展出逾百畫作大秀軟實力

陳金旺用花蓮沉積土塑陶藝作品 義賣所得捐助重建

相關新聞

申報亂象…裝修漏報空汙費 屋主恐挨罰

民眾購入新屋或老屋翻修時，常誤以為自家裝潢是私事而未向政府申報，台中市府統計，近三年室內裝修申請三千七百零九件，其中五十八件違規遭查報；另同期環境汙染陳情案達二千八百一十三件，其中「噪音」占二千三百二十五件、占八成三。議員要求市府建立「一站式」申報系統並加強宣導；市府回應採「先輔導、後裁罰」原則。

從宮廟彩繪跨足當代錫藝 台中一德洋樓展出錫藝之美

藝術家林寶蓉因喜歡繪畫，20年前拜國寶級大師李文武為師，創作從最初的神祇畫像，逐步跨足錫藝創作。他與丈夫及一對兒女成立「玄繪坊藝術團隊」共同創作行銷，即日起在台中市一德洋樓展出「古文明神宮錫藝再現」，展期至9月22日，呈現傳統工藝之美。

星期評論／僵化法規 將觀光產業推向地下化

台灣露營產業近年快速發展，卻有高達九成業者因法規與現場需求落差，長期在合法與違法間掙扎。南投、苗栗縣政府率先放寬建築管理規定，替業者尋找合法化出口，也凸顯中央長年「多頭馬車」的管理僵化，將綠色觀光產業推向地下化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。