從宮廟彩繪跨足當代錫藝 台中一德洋樓展出錫藝之美

藝術家林寶蓉因喜歡繪畫，20年前拜國寶級大師李文武為師，創作從最初的神祇畫像，逐步跨足錫藝創作。他與丈夫及一對兒女成立「玄繪坊藝術團隊」共同創作行銷，即日起在台中市一德洋樓展出「古文明神宮錫藝再現」，展期至9月22日，呈現傳統工藝之美。

台中市百年歷史建築「一德洋樓」（林懋陽故居）目前由人文國際股份有限公司經營管理。執行長黃信彰表示，李文武大師是無形文化資產的技術保存者，也是國寶，此次將精緻錫藝帶進園區展出，實屬難得，錫製品過去常用於生活用品或宗教祭祀，在林寶蓉的巧思下，已從宗教用品跨足藝術領域。

林寶蓉表示，她從小就愛畫畫，2006年認識李文武老師，看到他精采的作品就想學，一開始創作龍燭台等宮廟類作品，後來老師鼓勵她往現代藝術創作，開始創作孔雀、孩童等作品，不再侷限限於傳統成雙成對的祭祀形式。

林寶蓉與丈夫謝聰禮及一雙兒女攜手成立「玄繪坊藝術團隊」，由林寶蓉創作，丈夫與女兒負責彩繪與構思，兒子則對外推廣。以錫器為載體，融合彩繪與安金工藝，將東方祭器中的繽紛色彩重新組合，賦予傳統工藝在當代空間中的全新風貌。