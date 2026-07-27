星期評論／僵化法規 將觀光產業推向地下化

台灣露營產業近年快速發展，卻有高達九成業者因法規與現場需求落差，長期在合法與違法間掙扎。南投、苗栗縣政府率先放寬建築管理規定，替業者尋找合法化出口，也凸顯中央長年「多頭馬車」的管理僵化，將綠色觀光產業推向地下化。

露營產業難以擺脫非法陰影，關鍵之一在現行露營場管理規範對農牧、林業用地固定設施設下「一成緊箍咒」，僅能占總面積一成，上限六百六十平方公尺。中央原意保護農地、避免過度開發，但露營場除營位外，還須配置車道、汙水處理及水土保持等設施。固定設施受到壓縮，業者即使有意依法經營，也可能因成本過高而難以維持。

更值得檢討的是，法規看似嚴格，卻未必換來更好的環境保護。當合法經營成本高到小型業者難以負擔，部分業者反而被推向地下化，不僅消費者權益缺乏保障，也讓政府想達成的環境管理與安全監督更加困難。

露營場合法化另一道高牆，是跨部會法令彼此牽制。業者得面對水土保持、環境、建築等審查程序，還可能負擔技師簽證、建築線申請等高額費用。對返鄉青農或小資本創業者而言，動輒數十萬元甚至上百萬元的前期成本，足以讓地方創生的理想卻步。

更棘手的是，中央各部會政策目標不一，觀光單位著重輔導產業，農政單位關注農地使用，國土及建築主管機關則各有安全規範，第一線公務員在責任壓力下，往往傾向從嚴把關。政策層層疊加，最後卻由地方政府與業者承擔成本與風險。

南投、苗栗此次從地方制度著手，提出免鄰接道路、免申請建築線及微型建築免照等措施，顯示行政管理不必然等於層層加碼，安全與便民也不必然只能二選一。

中央應思考建立建立「分級分流」制度，依既有營地、微型營地及不同環境條件差異化管理。在不降低安全標準的前提下，減少不必要的行政負擔，讓業者有合法經營的空間，也讓遊客享有安全、合法的露營環境。