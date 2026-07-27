申報亂象 裝修漏報空汙費 屋主恐挨罰

民眾購入新屋或老屋翻修時，常誤以為自家裝潢是私事而未向政府申報，台中市府統計，近三年室內裝修申請三千七百零九件，其中五十八件違規遭查報；另同期環境汙染陳情案達二千八百一十三件，其中「噪音」占二千三百二十五件、占八成三。議員要求市府建立「一站式」申報系統並加強宣導；市府回應採「先輔導、後裁罰」原則。

市議員陳俞融指出，現行法規，一定規模的室內裝修須向都發局申請許可；若屬營建工程性質者，業主還須向環保局申報「營建工程空氣汙染防制費」。兩道門檻隸屬不同法源體系，若非專業人士，民眾幾乎不可能自行摸清楚。

例如曾有屋主申辦許可時，過程完全無提醒申報空汙費，若非主動查詢恐無端受罰。對此，陳俞融呼籲市府應建立「一站式」線上即時連動機制，自動提示申報，並與大樓管委會合作舉辦說明會宣導。

第一線統包業者指出，常碰到「權責混淆」而漏報，屋主常誤以為承包商會處理，而小型工班又對微型拆除的申報門檻不熟；加上都發局核發許可時未連動環保局系統，導致為了趕工期先行進場，一遭鄰居檢舉才發現未申報空汙費，面臨工程喊停甚至受罰的困境。

此外，室內裝修產生的噪音與粉塵也嚴重影響鄰里關係。據市府資料，近三年室內裝潢與拆除作業的環境汙染陳情案高達二千八百一十三件，其中「噪音」即占二千三百二十五件，其次為揚塵二百八十六件、異味一百零八件。

北區一名七旬退休婦人，因對門鄰居室內大裝修且工期拖延數月，施工期間的敲打與鑽牆聲讓她無法待在家中，每天被迫「出走」躲避噪音，生活深受困擾。

台中市政府說明，都發局的主管權責主要在於維護建築安全與防火避難，空汙費則由環保局依空汙法管理。為避免民眾因不熟法規而受罰，市府未來將於室內裝修施工許可函中增列提醒，主動告知申報空汙費。

都發局補充，市府對違規案件均秉持「先輔導、後裁罰」原則，近三年室內裝修裁處共五十八件；環保局則表示，近三年並無住宅室內裝修案件因未申報空汙費而遭裁罰。