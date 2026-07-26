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彰化「潮芳苑」有多潮？四大系列活動開跑 「普門品」壓軸

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑國中舞龍戰鼓隊是縣內表演熱門團隊，為「潮芳苑」開幕擔綱演出後快樂合影。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑國中舞龍戰鼓隊是縣內表演熱門團隊，為「潮芳苑」開幕擔綱演出後快樂合影。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「2026 潮芳苑／看見灘地藝術季」開跑，鄉公所今邀請專家學者和演藝團隊在鄉立藝文中心對談，交流國內濕地保育及地方創生的經驗，隨後到紅樹林海空步道走讀芳苑，明（27日）至31日每天接受預約導覽芳苑鄉。

芳苑鄉公所今年在海洋委員會、彰化縣政府支持下，昨（7月26日）至8月1日舉辦潮芳苑「潮聚落、潮劇場、潮市集、潮影像」系列活動。昨在漁民廣場舉辦「潮辦桌」為系列活動開幕，工商企業和社團合計認養40桌，至少400人在潮間帶邊吹海風、看表演、吃海宴，度過難忘的仲夏夜晚。

今跨域對談與走讀活動，由芳苑鄉草湖國小長林昭青擔任對談引言人，鄉長林保玲作為東道主，並以芳苑媳婦的身分說出她對芳苑的感覺是「海與風，風帶來海的味道，也帶來家的方向。」台北「人劇團」團長蔡旻霓連續4年參加芳苑泥灘地藝術表演，對芳苑鄉的感覺是非常有活力。

銘傳大學副教授李智仁從芳苑鄉談地方創生，公視導演柯金源經常到芳苑鄉拍片，以「環境變遷下的擺盪─看見濕地之光」說明芳苑鄉生命力，台灣濕地保護聯盟用高雄左營洲仔濕地「水雉返鄉」計畫的濕地規畫案例，提供芳苑鄉當作參考。對談結束後，與會300多人步行到芳苑鄉普天宮，參觀紅樹林海空步道與芳苑海景。

芳苑鄉「潮芳苑」系列活動明日起接受預約導覽，走讀紅樹林海空步道，從漁民廣場的海堤南出口到潮間帶體驗芳苑海洋生命力，8月1日閉幕活動規畫舉辦表演「普門品」。鄉公所表示，今年活動核心「文化記憶 × 環境共生」，期許為芳苑長出一條能持續走下去的地方文化路徑，藝術季只是起點，相關資訊可上官方網站（https://fyi.artfest.com.tw/）查詢。

彰化縣「潮芳苑」系列活動的潮辦桌在芳苑鄉漁民廣場舉辦，參加民眾吃席看表演。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「潮芳苑」系列活動的潮辦桌在芳苑鄉漁民廣場舉辦，參加民眾吃席看表演。記者簡慧珍／攝影

彰化縣「潮芳苑」活動開始，參加民眾大跳「芳苑GOGO」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣「潮芳苑」活動開始，參加民眾大跳「芳苑GOGO」。記者簡慧珍／攝影

「人劇團」在彰化縣「潮芳苑」表演舞蹈。記者簡慧珍／攝影
「人劇團」在彰化縣「潮芳苑」表演舞蹈。記者簡慧珍／攝影

芳苑 彰化 濕地

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