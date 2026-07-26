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每天想當總統！王義川霧峰開轟盧秀燕「疏於查油廠」喊：教訓國民黨

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨立委王義川今晚在台中助講。記者趙容萱／攝影
民進黨立委王義川今晚在台中助講。記者趙容萱／攝影

民進黨立委王義川今晚在台中助講，痛批台中市長盧秀燕執政八年到底做什麼？疏於查油廠，每天想當總統，並質疑國民黨上凱道反毒前導影片「油不得你」，旁白刻意使用AI賴清德總統聲音，企圖誤導大眾，下周還要上街頭，呼籲選民「用選票教訓國民黨」，讓台中政局翻新。

台中市大屯區民主聯誼會今晚在霧峰區德泰夜市舉辦39年慶「挺台灣、顧民主」千人慶祝晚會，包括民進黨前主席許信良、外交部長林佳龍，立委王義川，台中市長參選人何欣純到場演講。

王義川質疑，盧秀燕做市長這八年重視什麼？做了什麼？昨晚上凱道，台中市若重視食安、積極查中聯油脂、福壽、福懋油脂等油廠，會有這種事？盧秀燕「每天想當總統」，民眾投票前要想一想，盧秀燕當初對的政見實現了嗎？

王義川指控，國民黨昨晚上凱道，製作團隊發布反毒油前導片「油不得你」，旁白使用AI仿賴清德總統聲音，下周還要上街頭，所以請用選票來教訓國民黨，全力相挺何欣純，讓何欣純當選市長。

台中市大屯區民主聯誼會今晚在霧峰區德泰夜市舉辦39年慶「挺台灣、顧民主」千人慶祝晚會。記者趙容萱／攝影
台中市大屯區民主聯誼會今晚在霧峰區德泰夜市舉辦39年慶「挺台灣、顧民主」千人慶祝晚會。記者趙容萱／攝影

王義川 盧秀燕 國民黨

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