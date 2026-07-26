彰化泌尿科名醫放下手術刀執畫筆 65幅油畫今起展出

彰化縣泌尿科醫師林介山行醫閒暇之餘熱愛作畫，接下彰化縣美術家接力展第一百一十九棒，今在縣立美術館舉辦個展，65幅油畫主題風景、花卉、人物到抽象，邀請藝術愛好者共享他藝術、醫學與生命交會的感動。

林介山是南投縣子弟，長年在彰化行醫，今天「醫學、美學與人生-林介山個展」開幕，文化部前政務次長暨台灣藝術家法國沙龍學會榮譽理事長林金田，和縣長王惠美、台灣藝術家法國沙龍學會副理事長陳志芬等人，共同主持開幕典禮，縣內及中部地區藝文人士100多人出席，場面盛大。

王惠美說，林介心仁心仁術，這次展覽主題「醫學、美學與人生」流露出醫者關懷生命的人文情懷，把醫界臨床工作對生命的觀察轉化為色彩、線條與肌理，其中「克服新冠肺炎」入選第十九屆全國百號油畫大展，2007年至2016年林介山作品創下六度入選法國巴黎藝術家沙龍展、秋季沙龍展的佳績。

林介山表示，接觸藝術這條路上受到許多老師和前輩的提攜，他即將邁入80歲耄耋之年，長年行醫讓他深刻體會生命從誕生、成長、病痛到離別的歷程，而作畫是他沉澱心情、整理思緒的重要依靠，只要在畫布前揮灑色彩，便能感受到單純而真實的快樂，作品1971年入選台陽美展，也曾榮獲港區藝術中心比賽榮獲第二名殊榮，每一階段的創作，都是人生不同時期的重要紀錄，這次展覽正是人生的重要回顧。

林介山跨界畫壇不是偶然，求學期間先後受到文霽、高一峰、王爾昌等名師啟發，進入台北醫學大學與同好成立「美的杏畫社」，1971年後陸續向何肇衢、林惺嶽、蘇能雄、許輝煌、李元亨及謝里法等藝術前輩請益，逐步由具象繪畫走向更重視精神性與內在感受的抽象創作。這次個展即日起展出至8月9日，林介山希望透過義賣回饋給社會，讓自己的藝術創作對社會有更多貢獻。