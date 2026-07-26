快訊

藝人王凱租屋處暴斃…事業曾陷低潮 轉戰夜店公關「月領22K求生」

中國羽賽／1000等級大賽三局拍下法好手 周天成本季男單首冠

宜蘭戲水勝地粉鳥林落海失蹤 34歲女「卡岩縫」尋獲不幸身亡

彰化溪湖400多名姐姐妹妹秀才藝 社會處提醒善用日照衛福大樓

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮婦聯會邀請姐姐妹妹和男性夥伴跳有氧健身操。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮婦聯會邀請姐姐妹妹和男性夥伴跳有氧健身操。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮婦聯會今在溪湖國小禮堂，舉辦「社會福利宣導暨姐妹們開秀啦！」活動，熟齡婦女分別組隊表演拉丁舞、日本扇子舞等才藝，縣政府社會處派員說明婦女福利和有獎搶答，並提醒善用營運不到一年的溪湖日照衛福中心。

400多名溪湖鎮姐姐妹妹齊聚溪湖國小禮堂，大部分盛裝打扮，準備表演平日苦心練習的舞蹈。婦聯會理事長黃瑞珠等人負責開場秀，拿啦啦隊加油彩棒進場，帶起全場氣氛，國民黨縣黨部主任委員蕭景田隨後到場，稱讚婦女撐起一片天，是家庭和社會的梁柱，感謝婦女願意走出來參與公共事務，為自己也為家庭注入活力。

縣政府在溪湖鎮興建日照衛福中心、成立玩具銀行，今宣講婦女福利政策，同時說明日照衛福中心和玩具銀行的功能，尤其玩具銀行的二手玩具都經清洗消毒，家長可放心借用。有獎搶答問題不難，例如溪湖鎮日照衛福中心服務哪幾個鄉鎮？答案就是溪湖區三鄉鎮。

縣長王惠美簡短致詞肯定婦女對家庭和社會的貢獻，即離開忙著趕場。國民黨縣長參選人魏平政、溪湖鎮長參選人陳貞妃等人也與會，跟全體婦女一起跳「台灣尚勇」有氧健康操。黃瑞珠表示，婦聯會姐妹平日為家人付出心力，抽空參加社團擴大生活圈，學習才藝跟上社會腳步，姐妹聯絡感情結伴向前行，相信社會將更祥和。

彰化縣溪湖鎮婦聯會理事長黃瑞珠（右二）帶領來賓、姐姐妹妹大跳有氧健身操。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪湖鎮婦聯會理事長黃瑞珠（右二）帶領來賓、姐姐妹妹大跳有氧健身操。記者簡慧珍／攝影

溪湖鎮 蕭景田 婦聯會

延伸閱讀

台中樂讀盃英文朗讀北勢國中登場 300人同場秀台風、高雄團北上取經

閣揆卓榮泰視察中信銀亞灣分行 肯定支持留財引資和普惠金融

影／3退休女校長圓夢跳芭蕾 熟齡舞者登台用舞步詮釋人生

國民黨全代會敲響戰鼓 鄭麗文：全黨團結打贏2026

相關新聞

台中室內裝修3年逾3700件 議員揭：「漏報」恐重罰30萬 促一站式申辦

自家室內裝潢非「私事」，台中市議員陳俞融今指，台中市近三年室內裝修申請案3709件，其中擅自裝修遭查報58件，恐面臨最重30萬元等處分。此外，現行制度「多頭馬車」，並未連動提醒申請人申報空汙費，呼籲市府應建立「一站式」連動機制，避免屋主無端受罰。

鄰居裝修成噩夢！台中3年爆2千件噪音投訴 7旬嬤崩潰：家待不下去了

現代人最怕遇到鄰居裝修！台中市議員陳俞融今揭露，台中市近三年室內裝潢與拆除作業的汙染陳情案高達2813件，其中「噪音」就占了2325件，高達八成以上。甚至一名七旬長者因鄰居室內裝修施工，每天被迫「出走」躲避噪音，讓本該悠閒的退休生活變成一場噩夢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。