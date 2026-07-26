彰化溪湖400多名姐姐妹妹秀才藝 社會處提醒善用日照衛福大樓

彰化縣溪湖鎮婦聯會今在溪湖國小禮堂，舉辦「社會福利宣導暨姐妹們開秀啦！」活動，熟齡婦女分別組隊表演拉丁舞、日本扇子舞等才藝，縣政府社會處派員說明婦女福利和有獎搶答，並提醒善用營運不到一年的溪湖日照衛福中心。

400多名溪湖鎮姐姐妹妹齊聚溪湖國小禮堂，大部分盛裝打扮，準備表演平日苦心練習的舞蹈。婦聯會理事長黃瑞珠等人負責開場秀，拿啦啦隊加油彩棒進場，帶起全場氣氛，國民黨縣黨部主任委員蕭景田隨後到場，稱讚婦女撐起一片天，是家庭和社會的梁柱，感謝婦女願意走出來參與公共事務，為自己也為家庭注入活力。

縣政府在溪湖鎮興建日照衛福中心、成立玩具銀行，今宣講婦女福利政策，同時說明日照衛福中心和玩具銀行的功能，尤其玩具銀行的二手玩具都經清洗消毒，家長可放心借用。有獎搶答問題不難，例如溪湖鎮日照衛福中心服務哪幾個鄉鎮？答案就是溪湖區三鄉鎮。

縣長王惠美簡短致詞肯定婦女對家庭和社會的貢獻，即離開忙著趕場。國民黨縣長參選人魏平政、溪湖鎮長參選人陳貞妃等人也與會，跟全體婦女一起跳「台灣尚勇」有氧健康操。黃瑞珠表示，婦聯會姐妹平日為家人付出心力，抽空參加社團擴大生活圈，學習才藝跟上社會腳步，姐妹聯絡感情結伴向前行，相信社會將更祥和。