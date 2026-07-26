鄰居裝修成噩夢！台中3年爆2千件噪音投訴 7旬嬤崩潰：家待不下去了

現代人最怕遇到鄰居裝修！台中市議員陳俞融今揭露，台中市近三年室內裝潢與拆除作業的汙染陳情案高達2813件，其中「噪音」就占了2325件，高達八成以上。甚至一名七旬長者因鄰居室內裝修施工，每天被迫「出走」躲避噪音，讓本該悠閒的退休生活變成一場噩夢。

台中市議員陳俞融說，根據市府資料，2023年至去年三年間，室內裝潢與拆除作業環境汙染陳情案共2813件，其中以噪音2325件最多，其次是揚塵286件、異味108件。

陳俞融指出，北區一名7旬退休婦人陳情，大樓住家對門鄰居近期室內大裝修，營建業缺工，工期拖延數月，施工隊施工時段是上午9點到中午，敲打聲、鑽牆聲，讓她心驚肉跳。老人家感嘆，辛勞一生退休想在家清靜度日，卻被鄰居的裝修搞到無法待在家中，只能四處遊蕩，讓她越想越生氣。

針對老屋翻修惹民怨，澳司穆特董事長許宏丞分析，傳統工法最擾鄰的環節就是「拆除舊磁磚」。由於老建築地板薄、結構傳音強，打石作業的震動與噪音往往貫穿整棟大樓，最是擾民。

許宏丞建議，現在已有新式「乾式磁磚工法」，結合隔音墊與專利卡榫技術，屋主翻修時不需要拆除舊地磚，可直接在原地面施作。這種工法一天約可鋪設40坪，不僅施工效率快，更大幅解決了傳統裝修最令人頭痛的噪音與粉塵問題，能有效維護鄰里和諧。