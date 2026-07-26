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彰化縣議員劉淑芳選戰從南彰化打到加拿大 加掛農特產品比機票貴

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員劉淑芳（左）和兒子林楷傑到加拿大行銷台灣的農特產品和民俗技藝。圖／劉淑芳提供
彰化縣議員劉淑芳（左）和兒子林楷傑到加拿大行銷台灣的農特產品和民俗技藝。圖／劉淑芳提供

2026九合一選舉升溫，彰化縣議員劉淑芳的選戰觸角延伸到國外，帶著她選區北斗四鄉鎮的特農產品，和兒子林楷傑將飛往加拿大參加愛德蒙頓民俗文化活動，希望為選區農產品提高國際能見度，打開行銷通路以增加收入。

北斗四鄉鎮縣議員5席，估計8人參選，較本屆激烈，參選人在地方積極走動，現任縣議員劉淑芳選擇不一樣的路，明將到加拿大參加民俗活動、展示北斗四鄉鎮的埤頭鄉香穀米，北斗鎮胡椒鹽、溪州和田尾的花茶、餅乾等10多種農特產品4大箱，今她表示，加掛行李費用比機票錢還貴。

「選戰開打，我不是出國玩，是去行銷台灣。」劉淑芳強調，她和兒子林楷傑受愛城台灣同鄉會和加拿大當地政府的邀請，參加約50萬人次的愛德蒙頓民俗文化活動，為此製訂田尾鄉親設計製作的「我愛台灣」的白色T恤，帶到加拿大送給國外友人，不但台灣在國際民俗文化盛宴不缺席，也行銷「台灣」這個閃亮招牌。

北斗四鄉鎮特產包括北斗鎮肉丸，田尾鄉花卉，劉淑芳說，不能帶到加拿大的，她改為圖文宣傳，還會介紹北斗奠安宮，埤頭合興宮等宗教民俗文化活動，期盼為南彰化辛苦的工商企業跟農民打開另一條銷售通路，爭取最大的福利跟權益。

劉淑芳的兒子林楷傑曾就讀加拿大的大學，這次隨同前往，充當翻譯也在現場表演扯鈴及繁體中文的教學，希望促進台加文化的交流，讓加拿大等國家民眾知道台灣，來台可以到南彰化體驗有別於台灣北部的人文風情。

加拿大 彰化縣

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