採香菇、學客語、做家鄉菜 台中東勢戶所陪新住民探索山城

為協助新住民融入台灣生活，台中市東勢戶政事務所開辦「115年新住民生活輔導主題專班」，結合新社香菇食農教育、客家飲食文化、異國料理、客語學習及家庭教育等多元課程，3天課程今天圓滿落幕。

台中市民政局長吳世瑋表示，課程透過「採香菇、學客語、做家鄉菜」，帶領新住民家庭走進山城，從產地認識食材、從家鄉味感受在地情，在交流互動中深化對地方產業與文化的認同，加深與山城生活的連結。

吳世瑋說，新社是台中重要的香菇產業聚落，近年積極推動食農教育及產業轉型。此次課程透過香菇知識教學、採菇體驗及料理實作，讓新住民從「產地到餐桌」深入了解食材來源與生態循環概念，提升對在地產業的認識，也有助於拓展未來職涯發展的多元可能。

東勢戶所主任楊政哲表示，為落實新住民照顧輔導措施，今年整合在地農業、觀光及文化資源，開辦山城特色新住民主題專班，回應新住民對香菇食農教育及客庄美食文化的學習需求。課程時數可採認為申請歸化我國國籍所需的基本語言能力及國民權利義務課程時數，協助提升生活適應能力與保障相關權益。

東勢戶政事務所說明，課程中安排客家古早味料理與異國美食交流，讓學員一邊認識客庄飲食文化，也分享各自家鄉的特色美食。嫁來台灣多年的印尼籍陳姓女子表示，她最喜歡異國料理課程，能與印尼姐妹一起製作印尼爪哇家鄉菜「Gado-gado」，重現記憶中熟悉的味道，也讓她想起家鄉與童年時光，感受到滿滿的溫暖與歸屬感。