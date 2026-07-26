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歷史古蹟變身月老殿堂 台中單身聯誼助攻18對成功 創97%高配對率
台中市民政局昨攜手北區戶政事務所在立法院民主議政園區舉辦「漫步老時光．解鎖幸福密碼」單身聯誼活動。民政局長吳世瑋說，在歷史建築的浪漫氛圍與趣味互動設計下，現場37名參加者竟成功促成18對，配對率高達97%，寫下驚人紀錄。
吳世瑋指出，為了協助單身市民脫單，市府持續打造安全、友善的交友平台。今年民政局攜手各戶政事務所規畫25場主題式聯誼活動，融入地方特色、文化場域與創意體驗，促成更多美好姻緣。
北區戶政事務所主任鄭鳳秋說明，開場由園區著名的「日月鵲橋」揭開序幕，參加者透過抽取幸福卡尋找夥伴，隨後在議蘆會館咖啡廳分組互動、對談及共進午餐，深度分享彼此的生活價值觀。
午後「美式咖啡果凍蠟燭」手作體驗增進情感，活動尾聲移師民主劇場，藉由沉浸式的「實境解謎」遊戲，引導參加者發揮團隊合作精神，攜手破解象徵緣分的「幸福密碼」。
北區戶政事務所說明，特別為配對成功的18對有緣人準備了「鋅陶瓷隨行杯」作為紀念禮，取其諧音「心心相印、隨行相伴」，祝福這群有緣人能將這份感動延續。
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