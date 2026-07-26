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歷史古蹟變身月老殿堂 台中單身聯誼助攻18對成功 創97%高配對率

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民主議政園區化身月老殿堂，台中市單身聯誼助攻18對譜寫幸福序曲。圖／台中市政府提供
民主議政園區化身月老殿堂，台中市單身聯誼助攻18對譜寫幸福序曲。圖／台中市政府提供

台中市民政局昨攜手北區戶政事務所在立法院民主議政園區舉辦「漫步老時光．解鎖幸福密碼」單身聯誼活動。民政局長吳世瑋說，在歷史建築的浪漫氛圍與趣味互動設計下，現場37名參加者竟成功促成18對，配對率高達97%，寫下驚人紀錄。

吳世瑋指出，為了協助單身市民脫單，市府持續打造安全、友善的交友平台。今年民政局攜手各戶政事務所規畫25場主題式聯誼活動，融入地方特色、文化場域與創意體驗，促成更多美好姻緣。

北區戶政事務所主任鄭鳳秋說明，開場由園區著名的「日月鵲橋」揭開序幕，參加者透過抽取幸福卡尋找夥伴，隨後在議蘆會館咖啡廳分組互動、對談及共進午餐，深度分享彼此的生活價值觀。

午後「美式咖啡果凍蠟燭」手作體驗增進情感，活動尾聲移師民主劇場，藉由沉浸式的「實境解謎」遊戲，引導參加者發揮團隊合作精神，攜手破解象徵緣分的「幸福密碼」。

北區戶政事務所說明，特別為配對成功的18對有緣人準備了「鋅陶瓷隨行杯」作為紀念禮，取其諧音「心心相印、隨行相伴」，祝福這群有緣人能將這份感動延續。

參加單身聯誼的男女在民主議政園區議蘆會館咖啡廳透過美式咖啡果凍蠟燭的手作體驗，增進彼此交流。圖／<a href='/search/tagging/2/台中市' rel='台中市' data-rel='/2/141216' class='tag'><strong>台中市</strong></a>政府提供
參加單身聯誼的男女在民主議政園區議蘆會館咖啡廳透過美式咖啡果凍蠟燭的手作體驗，增進彼此交流。圖／台中市政府提供

參加單身聯誼的男女在民主議政園區議蘆會館咖啡廳透過數字對對碰，考驗彼此的心有靈犀，增進彼此交流。圖／台中市政府提供
參加單身聯誼的男女在民主議政園區議蘆會館咖啡廳透過數字對對碰，考驗彼此的心有靈犀，增進彼此交流。圖／台中市政府提供

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