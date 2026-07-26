中市第5座西區兒運中心8月底啟用 主打兒童技擊運動特色

台中市目前已有四座專屬兒童運動中心，包括沙鹿、北屯東峰、西大墩及大甲日南，累計進場人次突破40萬、開設超過1200堂課程，讓更多孩子從小培養規律運動習慣。全市第5座專屬兒童運動中心「西區兒童運動中心」主打兒童技擊運動特色，將於8月28日啟用，8月21日至27日試營運。

台中市西區兒童運動中心位於美村綜合服務園區4樓，占地超過300坪，設有1座兒童多功能球場及3間多功能教室。場館延續基地歷史記憶，以美軍海豹部隊勇於挑戰、重視紀律與團隊合作的精神為發想，打造充滿活力的「小海豹俱樂部」，並規劃擊劍、柔道、空手道、跆拳道等多元技擊課程，鼓勵孩子在安全、有趣的環境中勇敢嘗試，透過運動培養自信、專注力與團隊合作精神。

運動局指出，目前已啟用的4座兒童運動中心各具特色，其中，北屯東峰、西大墩兒童運動中心的攀岩及抱石體驗，以及沙鹿兒童運動中心的滑板課程，皆成為家長熱烈報名的人氣課程；西區兒童運動中心將以兒童技擊運動為特色，提供孩子更多元的運動選擇。

運動局表示，目前全市已有10座國民暨兒童運動中心、5座專屬兒童運動中心及港區運動公園，共16處場館提供兒童專屬運動空間與課程，內容涵蓋幼兒體操、舞蹈、體適能、直排輪及各式球類等多元運動，讓家長在住家附近就能找到適合孩子的運動場域，降低接觸運動的門檻。

中市府強調，市府將持續依各行政區需求及場館特色，完善兒童運動空間與課程規劃，打造更完整的兒童運動服務網絡，讓更多孩子從小建立規律運動習慣，在遊戲中探索、在運動中成長。