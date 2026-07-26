佛光緣美術館台中館「九境」聯展登場 在藝術中萬境歸心

佛光緣美術館台中館推出「九境－由象入神．萬境歸心」聯展，匯聚九位台灣當代藝術重要創作者，展出近百件橫跨水墨、書法、油畫、版畫與雕塑等多元媒材作品。

本次參展藝術家包括倪朝龍、吳炫三、鍾有輝、謝棟樑、黃才松、程代勒、梁永斐、許文融與林榮森，年齡橫跨六十至九十歲，長年深耕創作、美術教育與文化推廣。九人以各自獨特風格回應自然、人文與生命議題，展現數十年累積淬鍊的藝術境界。

藝術家梁永斐表示，「九境」象徵九位藝術家的因緣聚合，也寓意圓滿無上；「境」不僅指外在環境與界線，更呼應佛教「六根六境」的觀念。九人同展體現「異中求同、同中存異」，期待觀者透過作品觀照自心，開啟智慧。

旅法藝術家吳炫三分享，創作雖常伴隨孤獨，但透過佛光山與佛光緣美術館的平台，作品得以走向大眾，對藝術家而言意義深遠。他並感念星雲大師長年推動人間佛教與藝術文化，讓藝術與社會建立深刻連結。

佛光緣美術館總館長暨佛陀紀念館館長如常法師表示，星雲大師於一九九四年創辦美術館，期望打造藝術展演平台，實踐「以文化弘揚佛法」。本次展出作品蘊含深厚生命修持，具有安定與淨化人心的力量。

台中市文化局長陳佳君肯定美術館長期推動藝文發展，期待未來深化與在地藝術家的交流。包括總統府前秘書長廖了以、前文建會副主委洪慶峰等人，肯定佛光山以文化藝術推動社會正向力量的努力。

策展人朱英凱表示，聯展規畫五大展區，引導觀者由觀看走向內在觀照，體會作品承載的生命厚度。策展人倪玉珊則指出，九位藝術家將人生歷練轉化為創作語彙，期盼觀眾在緩步觀展中獲得心靈滋養。

倪朝龍捐贈「敦煌再巡」系列水印木刻版畫六件，程代勒捐贈陶作「金色大地」，林榮森捐贈隸書對聯「各勉日新志，共證歲寒心」典藏，由佛光山中區總住持暨佛光緣美術館台中館館長覺居法師代表接受並致贈感謝狀。

佛光緣美術館台中館自今年一月「星雲大師一筆字書法紀念特展」，再推出「九境」聯展，持續實踐「以文化弘揚佛法」理念。展覽至十一月二十九日，邀請民眾走進美術館，在藝術中感受心靈的沉靜與豐盈。

藝術家程代勒（左）捐贈陶作「金色大地」作為館藏，與佛光緣美術館總館長如常法師（右）及台中館館長覺居法師（中）合影。圖／美術館提供

佛光緣美術館總館長如常法師、台中館館長覺居法師與展出藝術家共同剪綵。圖／美術館提供