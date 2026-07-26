快訊

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

暑假報團注意！2旅行業遭勒令停業8家遭廢止或撤照 觀光署曝原因

毒油案福壽沙鹿廠洗滌桶燃燒冒濃煙 居民擔心空汙罵「滅證」？

聽新聞
0:00 / 0:00

佛光緣美術館台中館「九境」聯展登場 在藝術中萬境歸心

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
佛光緣美術館台中館館長覺居法師（左）及藝術家吳炫三（右）與其創作「南島少女和她的寵物」合影。圖／美術館提供
佛光緣美術館台中館館長覺居法師（左）及藝術家吳炫三（右）與其創作「南島少女和她的寵物」合影。圖／美術館提供

佛光緣美術館台中館推出「九境－由象入神．萬境歸心」聯展，匯聚九位台灣當代藝術重要創作者，展出近百件橫跨水墨、書法、油畫、版畫與雕塑等多元媒材作品。

本次參展藝術家包括倪朝龍、吳炫三、鍾有輝、謝棟樑、黃才松、程代勒、梁永斐、許文融與林榮森，年齡橫跨六十至九十歲，長年深耕創作、美術教育與文化推廣。九人以各自獨特風格回應自然、人文與生命議題，展現數十年累積淬鍊的藝術境界。

藝術家梁永斐表示，「九境」象徵九位藝術家的因緣聚合，也寓意圓滿無上；「境」不僅指外在環境與界線，更呼應佛教「六根六境」的觀念。九人同展體現「異中求同、同中存異」，期待觀者透過作品觀照自心，開啟智慧。

旅法藝術家吳炫三分享，創作雖常伴隨孤獨，但透過佛光山與佛光緣美術館的平台，作品得以走向大眾，對藝術家而言意義深遠。他並感念星雲大師長年推動人間佛教與藝術文化，讓藝術與社會建立深刻連結。

佛光緣美術館總館長暨佛陀紀念館館長如常法師表示，星雲大師於一九九四年創辦美術館，期望打造藝術展演平台，實踐「以文化弘揚佛法」。本次展出作品蘊含深厚生命修持，具有安定與淨化人心的力量。

台中市文化局長陳佳君肯定美術館長期推動藝文發展，期待未來深化與在地藝術家的交流。包括總統府前秘書長廖了以、前文建會副主委洪慶峰等人，肯定佛光山以文化藝術推動社會正向力量的努力。

策展人朱英凱表示，聯展規畫五大展區，引導觀者由觀看走向內在觀照，體會作品承載的生命厚度。策展人倪玉珊則指出，九位藝術家將人生歷練轉化為創作語彙，期盼觀眾在緩步觀展中獲得心靈滋養。

倪朝龍捐贈「敦煌再巡」系列水印木刻版畫六件，程代勒捐贈陶作「金色大地」，林榮森捐贈隸書對聯「各勉日新志，共證歲寒心」典藏，由佛光山中區總住持暨佛光緣美術館台中館館長覺居法師代表接受並致贈感謝狀。

佛光緣美術館台中館自今年一月「星雲大師一筆字書法紀念特展」，再推出「九境」聯展，持續實踐「以文化弘揚佛法」理念。展覽至十一月二十九日，邀請民眾走進美術館，在藝術中感受心靈的沉靜與豐盈。

藝術家程代勒（左）捐贈陶作「金色大地」作為館藏，與佛光緣美術館總館長如常法師（右）及台中館館長覺居法師（中）合影。圖／美術館提供
藝術家程代勒（左）捐贈陶作「金色大地」作為館藏，與佛光緣美術館總館長如常法師（右）及台中館館長覺居法師（中）合影。圖／美術館提供

佛光緣美術館總館長如常法師、台中館館長覺居法師與展出藝術家共同剪綵。圖／美術館提供
佛光緣美術館總館長如常法師、台中館館長覺居法師與展出藝術家共同剪綵。圖／美術館提供

藝術家謝棟樑為來賓導覽創作「重生」。圖／美術館提供
藝術家謝棟樑為來賓導覽創作「重生」。圖／美術館提供

美術館 藝術家 佛光山

延伸閱讀

台灣首參加世界童玩節 華府展出逾百畫作大秀軟實力

FOOD超人闖進動畫世界 親子互動展首度公開創作祕密

2026 臺東聲音藝術節 邀請您用聲音探索島嶼韌性

蔣勳畫展嘉義新港培桂堂盛大開展 結合歷史建築展現古樸韻味

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水破613萬立方公尺 持續溢流結構仍穩定

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資料，依據7月22日航測及空載光達測量成果，堰塞湖壩頂高程修正為1090.5公尺，截至今天上午8時40分，湖面水位高程達1091.19公尺，蓄水量約613.77萬立方公尺，目前維持穩定溢流狀態，尚無立即性潰壩風險。

苗栗縣去年還債21億歷來最多 審計室：量入為出、加速還債

苗栗縣去年總預算決算審定剩餘10億餘元，連續10年剩餘，還債21億多元，也是歷年最高，不過，苗栗縣審計室認為負債仍高於債限，建議評估增加金額加速還債，量入為出推行非法定福利項目，促進施政長遠發展。

大部分閒置20多年 苗栗市鯨友百貨拚活化 公所啟動長照可行性評估

苗栗市鯨友百貨（原中苗市場）大部分閒置20多年，租約今年底到期，市公所規畫長照福利機構，210萬元啟動可行性評估，約半年完成報告，同步整合地上建築所有權人，拚活化也解決長照需求。

新北市紀錄片獎「新北日」登陸曼谷 再拓國際版圖

「新北市紀錄片獎」今年與「泰國台灣影展」合作，在影展期間辦理「新北日」放映專場，24日在泰國曼谷Century The Movie Plaza Sukhumvit放映「吹得到海風的地方」、「六六地下居」及「麻里教徒大亂鬥」等3部歷屆優選作品，讓海外觀眾透過紀錄片看見新北、看見台灣。

蘇巧慧帶團隊體驗「蹦火仔」 盼帶動北海岸體驗經濟

「蹦火仔」是新北金山在地傳承百年的傳統漁法，但因漁業環境變遷，目前全台僅剩「富吉268號」及「鴻昌168號」兩艘漁船仍使用此項傳統漁法。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化，同時親身近距離感受蹦火仔的作業過程，期盼讓更多人認識蹦火仔的傳統文化，也要串連北海岸的景觀與觀光資源，帶動北海岸的體驗經濟。

家裡用不到的塑膠花盆怎麼辦？今赴建國花市回收可獲紀念小物

民眾購買花卉後換盆或整理植栽時，常會留下大小不一的塑膠花盆，環境部資源循環署於本周末攜手台北建國假日花市舉辦「有盆自遠方來」盆器回收再利用活動，邀請民眾將家中閒置的塑膠花盆帶回花市，回收的花盆經分類、破碎及熱熔後，可製成再生塑膠粒，轉化為再生資源應用於相關文創製品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。