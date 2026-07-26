快訊

影／美伊停火「外圍卻開打」！伊朗代理人轟炸沙國煉油廠 竄巨大煙柱曝

愈想睡愈失眠？醫揭睡眠焦慮惡性循環 教你4招自然助眠

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

聽新聞
0:00 / 0:00

台中室內裝修3年逾3700件 議員揭：「漏報」恐重罰30萬 促一站式申辦

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
室內裝修。記者陳秋雲／攝影
室內裝修。記者陳秋雲／攝影

自家室內裝潢非「私事」，台中市議員陳俞融今指，台中市近三年室內裝修申請案3709件，其中擅自裝修遭查報58件，恐面臨最重30萬元等處分。此外，現行制度「多頭馬車」，並未連動提醒申請人申報空汙費，呼籲市府應建立「一站式」連動機制，避免屋主無端受罰。

國土署提醒，若未依規定申請許可而私自動工，依建築法第95條之1，可裁處6萬至30萬元，必要時將強制拆除違規部分。

陳俞融指出，許多新購房屋或翻修老屋的屋主，誤以為自家裝潢是私事，沒有向政府申報。事實上，依現行法規，一定規模的室內裝修工程必須向都發局申請裝修許可，並依空汙法屬於營建工程性質者，業主須向環保局申報「營建工程空氣汙防制費」。兩道門檻、兩套法源體系，民眾若非專業，幾乎不可能自行摸清楚。

陳俞融說明，根據市府資料，2023年至去年三年間，台中室內裝修申請3709件，其中擅自裝修遭查報件數58件；三年室內裝潢與拆除作業環境汙染陳情案共2813件，其中以噪音2325件最多，其次是揚塵286件、異味108件。

陳俞融舉例，一名屋主向她陳情，向都發局申請裝修許可，但過程中沒有任何環節提醒陳情人需申報空汙費，若非陳情人主動查詢法規，恐因漏報受罰。她直言，市府核發裝修許可時，未主動通知申請人同步向環保局辦理空汙費申報，兩局也未建立線上即時資訊連動機制，法源雖不同，但不能讓不知情的民眾承擔。

陳俞融要求市府，建立一站式申辦引導機制。讓屋主在申請「裝修許可」時，系統能自動跳出「空汙費申報」提示，甚至達成資訊即時連動。針對新成屋交屋期或老舊住宅密集區，主動與管委會合作舉辦說明會，讓「裝修前必申報」成為普遍觀念。

室內裝修。記者陳秋雲／攝影
室內裝修。記者陳秋雲／攝影

室內裝修。記者陳秋雲／攝影
室內裝修。記者陳秋雲／攝影

室內裝修。記者陳秋雲／攝影
室內裝修。記者陳秋雲／攝影

台中 台中市

延伸閱讀

制度漏洞！社會住宅富人豪車進駐 現行門檻過低無法排富

台灣未來帳戶三讀通過 教團籲：公布財務規畫、確保永續

雙北社宅見豪車 入住資格遭疑…年賺千萬網紅住社宅現象恐重演

鄭銘謙：中聯油案扣押4公司不動產1.26億獲准

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水破613萬立方公尺 持續溢流結構仍穩定

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資料，依據7月22日航測及空載光達測量成果，堰塞湖壩頂高程修正為1090.5公尺，截至今天上午8時40分，湖面水位高程達1091.19公尺，蓄水量約613.77萬立方公尺，目前維持穩定溢流狀態，尚無立即性潰壩風險。

苗栗縣去年還債21億歷來最多 審計室：量入為出、加速還債

苗栗縣去年總預算決算審定剩餘10億餘元，連續10年剩餘，還債21億多元，也是歷年最高，不過，苗栗縣審計室認為負債仍高於債限，建議評估增加金額加速還債，量入為出推行非法定福利項目，促進施政長遠發展。

台中室內裝修3年逾3700件 議員揭：「漏報」恐重罰30萬 促一站式申辦

自家室內裝潢非「私事」，台中市議員陳俞融今指，台中市近三年室內裝修申請案3709件，其中擅自裝修遭查報58件，恐面臨最重30萬元等處分。此外，現行制度「多頭馬車」，並未連動提醒申請人申報空汙費，呼籲市府應建立「一站式」連動機制，避免屋主無端受罰。

大部分閒置20多年 苗栗市鯨友百貨拚活化 公所啟動長照可行性評估

苗栗市鯨友百貨（原中苗市場）大部分閒置20多年，租約今年底到期，市公所規畫長照福利機構，210萬元啟動可行性評估，約半年完成報告，同步整合地上建築所有權人，拚活化也解決長照需求。

新北市紀錄片獎「新北日」登陸曼谷 再拓國際版圖

「新北市紀錄片獎」今年與「泰國台灣影展」合作，在影展期間辦理「新北日」放映專場，24日在泰國曼谷Century The Movie Plaza Sukhumvit放映「吹得到海風的地方」、「六六地下居」及「麻里教徒大亂鬥」等3部歷屆優選作品，讓海外觀眾透過紀錄片看見新北、看見台灣。

蘇巧慧帶團隊體驗「蹦火仔」 盼帶動北海岸體驗經濟

「蹦火仔」是新北金山在地傳承百年的傳統漁法，但因漁業環境變遷，目前全台僅剩「富吉268號」及「鴻昌168號」兩艘漁船仍使用此項傳統漁法。民進黨新北市長參選人蘇巧慧日前前往金山磺港，實地瞭解蹦火仔的歷史與文化，同時親身近距離感受蹦火仔的作業過程，期盼讓更多人認識蹦火仔的傳統文化，也要串連北海岸的景觀與觀光資源，帶動北海岸的體驗經濟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。