快訊

影／美伊停火「外圍卻開打」！伊朗代理人轟炸沙國煉油廠 竄巨大煙柱曝

愈想睡愈失眠？醫揭睡眠焦慮惡性循環 教你4招自然助眠

MLB／山本由伸6局失1分奪第11勝 生涯日美通算第100勝到手

聽新聞
0:00 / 0:00

為彰化鄉親打開行銷通路 縣議員劉淑芳前往加拿大展示地方特產

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
劉淑芳(右)為行銷台灣，特別訂做由鄉親設計的「我愛台灣」T-shirt贈送給國外友人。縣議員劉淑芳／提供
劉淑芳(右)為行銷台灣，特別訂做由鄉親設計的「我愛台灣」T-shirt贈送給國外友人。縣議員劉淑芳／提供

今年11月即將進行地方公職跟民意代表選舉，全台各縣市已經紛紛展開激烈的選舉活動，目前擔任彰化縣議會國民黨書記長，也是現任議員的劉淑芳，卻選擇在7月27日將搭機前往加拿大，參加加拿大著名的愛德蒙頓民俗文化活動，為彰化鄉親打開行銷通路。

劉淑芳強調，這一次受到愛城台灣同鄉會跟加拿大當地政府的邀請，特別在兒子林楷傑的陪伴下，搭乘十多個小時的飛機橫越太平洋前往加拿大，跟來自全世界的50多萬的民眾，參加這一次在加拿大舉辦的重大世界級的文化民俗盛會。

劉淑芳表示，為了凸顯南彰化包括北斗溪州埤頭田尾工商產業跟民俗文化的特色，特別訂做由鄉親設計的「我愛台灣」T-shirt，帶去現場贈送給國外友人，讓台灣在這一次的民俗文化盛宴上不缺席，也把台灣這個閃亮的招牌行銷出去。

為了行銷台灣，劉淑芳說，除了有北斗肉丸，田尾的花之外，這一次還帶著滿滿三、四箱的地方農特產品，前往現場展示，光是加掛行李的費用就比機票還貴。包括埤頭香穀米，北斗胡椒鹽，溪州跟田尾的花茶、餅乾等十多種農特產品，為南彰化的工商企業跟辛苦的農民，打開另一條銷售通路，爭取工商企業跟農民最大的福祉跟權益。

劉淑芳說，她擔任過田尾鄉長，也連任數任的縣議員，對這塊土地充滿濃厚的感情，田尾地區除了有美麗的花草樹木，還有更多珍貴的民俗文化活動，例如北斗奠安宮、埤頭合興宮，每年都有非常豐富精彩的宗教民俗文化活動，值得民眾前來細細品味。

林楷傑曾經在加拿大就讀大學，這一次特別陪伴母親前往加拿大，除了充當翻譯，也會在現場推出台灣傳統扯鈴技藝，現場還有繁體中文教學，希望能促進台加文化交流，讓更多民眾知道台灣文化之美，前來南彰化體驗地方繁榮的景象。

為彰化鄉親打開行銷通路，縣議員劉淑芳(左)與兒子林楷傑將前往加拿大展示地方特產。縣議員劉淑芳／提供
為彰化鄉親打開行銷通路，縣議員劉淑芳(左)與兒子林楷傑將前往加拿大展示地方特產。縣議員劉淑芳／提供

彰化 加拿大 議員

延伸閱讀

加台原民激盪藝術火花 講唱彼此土地情懷

影／抱著比人還大的月琴追夢 屏東滿州國小二度受邀沖繩演出

江啟臣款宴加拿大學者團 盼為深化台加關係提建議

傅崐萁脫口凱道反毒油現場破百萬人 要卓榮泰下台、賴總統道歉

相關新聞

花蓮萬里溪堰塞湖蓄水破613萬立方公尺 持續溢流結構仍穩定

林業及自然保育署花蓮分署今天公布萬里溪堰塞湖最新監測資料，依據7月22日航測及空載光達測量成果，堰塞湖壩頂高程修正為1090.5公尺，截至今天上午8時40分，湖面水位高程達1091.19公尺，蓄水量約613.77萬立方公尺，目前維持穩定溢流狀態，尚無立即性潰壩風險。

苗栗縣去年還債21億歷來最多 審計室：量入為出、加速還債

苗栗縣去年總預算決算審定剩餘10億餘元，連續10年剩餘，還債21億多元，也是歷年最高，不過，苗栗縣審計室認為負債仍高於債限，建議評估增加金額加速還債，量入為出推行非法定福利項目，促進施政長遠發展。

竹縣千人洗愛玉8月登場 全國獨創「愛玉粄條」搶鮮

新竹縣新埔鎮九芎湖推動愛玉產業邁入第15年，九芎湖文化發展協會將於8月22日舉辦第三屆「新埔有愛－與你相玉」活動，號召千人一起手洗愛玉，今年更首度推出愛玉百菇湯、愛玉粄條套餐，讓台灣原生種愛玉變身客庄創意料理。

台中室內裝修3年逾3700件 議員揭：「漏報」恐重罰30萬 促一站式申辦

自家室內裝潢非「私事」，台中市議員陳俞融今指，台中市近三年室內裝修申請案3709件，其中擅自裝修遭查報58件，恐面臨最重30萬元等處分。此外，現行制度「多頭馬車」，並未連動提醒申請人申報空汙費，呼籲市府應建立「一站式」連動機制，避免屋主無端受罰。

大部分閒置20多年 苗栗市鯨友百貨拚活化 公所啟動長照可行性評估

苗栗市鯨友百貨（原中苗市場）大部分閒置20多年，租約今年底到期，市公所規畫長照福利機構，210萬元啟動可行性評估，約半年完成報告，同步整合地上建築所有權人，拚活化也解決長照需求。

新北市紀錄片獎「新北日」登陸曼谷 再拓國際版圖

「新北市紀錄片獎」今年與「泰國台灣影展」合作，在影展期間辦理「新北日」放映專場，24日在泰國曼谷Century The Movie Plaza Sukhumvit放映「吹得到海風的地方」、「六六地下居」及「麻里教徒大亂鬥」等3部歷屆優選作品，讓海外觀眾透過紀錄片看見新北、看見台灣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。