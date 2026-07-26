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6失聯移工 盜獵保育類長鬃山羊

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
信義警方查獲6名失聯移工涉嫌持改造長槍獵殺保育類台灣長鬃山羊，並起出2枝改造長槍、鋼珠及山羊肉塊等證物。圖／信義警分局提供
信義警方查獲6名失聯移工涉嫌持改造長槍獵殺保育類台灣長鬃山羊，並起出2枝改造長槍、鋼珠及山羊肉塊等證物。圖／信義警分局提供

南投縣信義鄉山區近來頻傳槍響，警方循線查獲六名泰國及越南籍失聯移工涉嫌持改造長槍非法狩獵，起出二枝火藥式改造長槍及大批彈藥，還查獲稀有保育類野生動物台灣長鬃山羊肉塊，依違反野生動物保育法及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

信義警分局表示，偵查隊今年六月初接獲民眾檢舉，指山區經常傳出槍聲，附近居民擔心人身安全，也懷疑有人持槍非法狩獵，立即成立專案小組跟監、埋伏及蒐證，查出有失聯移工涉嫌持有改造槍枝，長期在山區非法狩獵。

專案小組兵分多路，前往信義鄉台廿一線道路旁及山區二處工寮同步查緝，當場查獲六名泰國及越南籍失聯移工，並查扣改造長槍兩枝、彈藥，以及疑遭獵殺後食用剩餘的台灣長鬃山羊肉塊等證物，送驗釐清。

警方指出，台灣長鬃山羊是台灣唯一的野生牛科動物，也是台灣特有種，屬珍貴稀有保育類野生動物，依法不得任意獵捕、宰殺。依野生動物保育法規定，非法獵捕保育類野生動物，可處六月以上五年以下有期徒刑，得併科廿萬元以上一百萬元以下罰金。

信義警分局長王凱文表示，警方將持續查緝黑槍及非法狩獵案件，維護山區居民安全與野生動物資源，也呼籲民眾若發現非法狩獵或可疑槍枝情事，應立即向警方檢舉，共同守護山林生態。

移工 南投縣 槍枝

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