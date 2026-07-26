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護理師出走 學者促提升待遇
三班護病比入法通過後，醫界、護理界憂心人力不足的情況惡化，恐導致醫院繼續關床。學者指出，護理人員需要尊重與公平的對待，只要在制度、薪資福利、人才培育專業發展上，建立友善的護理環境，相信仍可招募到護理人員。
台中科技大學副校長兼中護健康學院院長陳夏蓮表示，護理師具有專業，不過因醫院不斷開床，護理師工作負荷重，薪資福利卻不對等，加上社會對護理人員不尊重等問題，讓護理師欠缺成就感，陷入負向循環，導致士氣低落，也影響護理系招生。曾有學生在實習看到護理師工作繁重，連飯也沒時間吃，進而打退堂鼓。
陳夏蓮表示，確立護病比制度是改變的起點，不過，三班護病比入法後，雖然各層級醫院未達標有罰則，但護理師本就難找，認為罰則過輕，有些醫院寧願被罰錢了事，加上若以「全班平均」計算達標，只要整班均值符合標準，個別護理站超載的問題仍被掩蓋，恐達不到實際效益。
三班護病比只解決人數問題，沒解決「資深護理師要離開」的根本問題。陳夏蓮說，薪資天花板低、年資不與薪資掛鉤等問題，都是讓護理師持續出走的原因，不管哪個層級的醫院，只要制度、薪資福利、人才培育專業發展上對護理是友善的，都可儲備到一點五至兩倍的新進護理人員。
另外，各縣市仍持續蓋新醫院，甚至不斷開床，政府應嚴格控管開床數，避免增加護理師負荷。
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