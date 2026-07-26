人力問題 三班護病比上路 憂關床潮

中央明訂三班護病比標準新制，二○二七年將分階段上路，新制各級醫院有嚴格規範，違者最高罰兩百萬元。台中市多家區域、地區醫院目前未達標，議員憂心新制上路後，恐因人力不足引發「集體關床潮」。衛生局表示，將加強輔導並嚴密查核，要求醫院依規聘足人力以符合標準。

立法院五月三讀通過醫療法第十二條修正案，將三班護病比正式入法，各醫院白班、小夜班和大夜班須達到法定護理人員對病人比例。衛福部原緩衝至二○二八年，醫學中心提前至二○二七年五月廿日上路，區域醫院二○二八年一月一日、地區醫院二○二八年五月一日起實施。

根據中央健康保險署資訊，截至今年五月，台中市各層級醫院尚未達標「三班護病比」共八家，部分甚至踩在及格邊緣，尤其是大夜班人力更缺乏，多位議員憂心未來恐引發「集體關床潮」。

議員施志昌表示，市府應針對醫療資源缺乏地區醫院，編列預算加碼提供留任獎金、租屋津貼或夜班加給；針對需輪值三班的護理人員，應比照優質托育人員政策，提供全額或高額子女托育費用補助。

議員楊典忠說，衛生局應全力推動輕重症分流、落實分級醫療，強化基層診所與醫院協同照護，從源頭降低大型醫院急診壅塞外，也應主動輔導轄內醫院盤點護理人力、改善執業環境，提高留任率，避免醫療量能持續流失。

林姓第一線資深護理師說，醫院三班護病比未達標，曝露護理師職場不友善，明明是「護理專業」，但除了照護病患，還要包辦醫院評鑑、感控查核、品質改善等醫院專案文書工作，以致於忙到沒空喝水、「帶工作回家」寫專案，沒有私人時間，難怪醫院招不到護理師，還在崗位上的護理師留不住，爆發離職潮。

李姓護理師抱怨，政府宣傳為了留住護理師有撥款加薪、發放獎勵金政策，以實際獎勵留才。但資金一旦進入醫院體系，若缺乏監管與直接撥付機制，不見得實質回饋在護理師身上，甚至傳出有的護理師被改成「聚餐」，沒到就吃不到，讓人無法接受，護理師要的是實質且有感「加薪」。

中市衛生局表示，為因應新制入法，預計二○二七年將三班護病比正式納入醫院督導考核項目，現階段也持續透過定期督考與不定期訪查，加強輔導並嚴密查核醫院人力設置，要求各院依規聘足人力以符合標準。

桃園市衛生局表示，各級醫院護病比符合現行規定，至於二○二八三班護病比規定，已納入年度醫院督導考核項目，年底考核將列出不符新規定醫院，研擬對策。桃園聖保祿醫院評估，三班護病比新制對醫院運作將帶來衝擊，高層還在評估研議如何應對。