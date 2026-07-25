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「台中玩劇場生活節」戶外活動登場 打造全齡共享市民劇場

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
「2026台中玩劇場生活節─藝饗遊樂園」戶外系列活動，今晚在中山堂藝文廣場壓軸登場，吸引許多親子參與。圖／台中市文化局提供
「2026台中玩劇場生活節─藝饗遊樂園」戶外系列活動，今晚在中山堂藝文廣場壓軸登場，吸引許多親子參與。圖／台中市文化局提供

「2026台中劇場生活節」戶外系列活動，今晚在中山堂藝文廣場壓軸登場，首先由凡徒表演藝術帶來精采特技演出，接續由台中聲五洲掌中劇團演出「哪吒戲東海」及「魔幻西遊記」，展現傳統戲曲魅力；晚間壓軸則由Taiwan Top演藝團隊「創造焦點」帶來星空馬戲「小丑八怪廚房篇」，融合特技、雜耍與幽默逗趣的互動演出，吸引親子與民眾駐足觀賞，現場歡笑聲不斷。

台中市文化局長陳佳君指出，今年台中玩劇場生活節以「藝饗遊樂園」為主題，希望藉此打造全齡共享的市民劇場，讓藝術走進日常生活。另也感謝日月光文教基金會與矽品精密長期支持藝文推廣，共同打造台中夏日最具特色的文化品牌。

陳佳君表示，明天將由新北市傑出演藝團隊「馬戲之門」接力演出「近即的小丑」，透過近距離互動與精采馬戲技巧，讓觀眾沉浸在充滿驚喜的劇場體驗。此外，藝文廣場同步規劃藝饗市集、街頭藝人演出及限量園遊券贈送等活動。

文化局表示，今年生活節推出多元化的體驗活動，其中，首度推出的全館實境解謎「中山堂搗蛋鬼事件」，吸引眾多親子化身偵探，在解謎過程中穿梭劇場空間，探索平時鮮少開放的後台通道、控制室等區域，從遊戲中認識舞台幕後運作及劇場禮儀；首次開放體驗的史坦威公共鋼琴，也讓許多民眾近距離彈奏世界級名琴。

中山堂劇場導覽同樣廣受歡迎，在專業人員帶領下，深入了解舞台機械、燈光音響及後台運作，讓民眾從觀眾席走向劇場幕後，重新認識專業劇場的魅力。

大墩文化中心指出，今年「玩劇場生活節」推出由極至體能舞蹈團與樂齡學員跨世代合演的「幻想舞界線」，吸引近千人觀賞；參與式劇場「舞台劇了沒？」則讓民眾親自登台並體驗幕後。

台中聲五洲掌中劇團在中山堂玩劇場生活節演出。圖／台中市文化局提供
台中聲五洲掌中劇團在中山堂玩劇場生活節演出。圖／台中市文化局提供

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